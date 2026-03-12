Córdoba se convierte en un referente internacional en la pintura con el IV Festival de Acuarela

Archivo - El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Patio Barroco del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acoge desde este jueves y hasta el 31 de marzo una exposición con la que culmina el IV Festival Internacional de Acuarela, promovido por la institución provincial. La muestra recoge las 200 obras seleccionadas en una edición que ha registrado un nuevo récord de participantes con 786 artistas de 66 países, "lo que demuestra el enorme interés que despierta el festival y su creciente proyección nacional e internacional".

Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, quien ha destacado que este evento "reúne durante varios días a artistas, profesionales y amantes de la acuarela en torno a exposiciones, demostraciones, concursos, actividades y encuentros que convierten a la provincia en un punto de referencia para esta disciplina".

Se trata de una exposición que, según ha afirmado, "destaca por su calidad artística y por la amplitud de propuestas que reúne, reflejo del excelente momento que vive la acuarela contemporánea". Un hito que Fuentes ha evidenciado teniendo en cuenta que "la acuarela ha sido considerada por muchos clásicos del arte europeo como la técnica pictórica más libre, pero también una de las más exigentes, porque apenas permite rectificaciones".

Para el máximo responsable de la Diputación, la exposición merece una especial atención "por la diversidad tanto en formas y lenguajes visuales como también la amplitud temática de las obras presentadas que van desde el paisaje natural hasta el paisaje patrimonial, desde el retrato al bodegón y desde escenas abiertas a otras más íntimas o incluso con un trasfondo social, lo que demuestra la versatilidad de la acuarela".

Fuentes ha tenido palabras de agradecimiento para la Asociación de Acuarela Andaluza y de la empresa cordobesa Arte 21, "cuya colaboración y trabajo hacen posible que este festival continúe creciendo y consolidándose".

Además, ha hecho hincapié en que las actividades del festival "se abre a la provincia, como ocurre este año con el rally de acuarela en Priego de Córdoba o demostraciones en Montilla, además de otras actividades que conectan arte y patrimonio, en espacios emblemáticos de Córdoba como el Palacio de la Merced, el Alcázar de los Reyes Cristianos o Caballerizas Reales, así como la exposición de artistas internacionales en la sala Galatea de la Casa Góngora".

Fuentes ha concluido mostrando su orgullo por "el buen momento que vive el arte cordobés y el compromiso de la Diputación de Córdoba con su impulso, a través de iniciativas como esta y del trabajo de la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí, que recientemente ha batido su récord anual de visitantes en su Centro de Arte y desarrolla proyectos como Botí Itinerante para llevar el arte a toda la provincia".

Finalmente, el delegado de Cultura de la Diputación, Gabriel Duque, ha hecho hincapié en el crecimiento de un festival "que ha sabido labrarse un hueco en el calendario internacional por la seriedad de su planteamiento y por la calidad de las propuestas que, en estas cuatro ediciones, han demostrado que la pintura en acuarela no solo está más viva que nunca, sino que sus creadores están presentando obras al más alto nivel".