Diputación de Córdoba abre el plazo de solicitudes para los Campamentos de Navidad de Cerro Muriano

La delegada de Juventud de la Diputación, Sara Alguacil, en la presentación de los campamentos de Navidad. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba abre del 19 de octubre al 19 de noviembre el plazo de solicitudes para participar en los Campamentos de Navidad de Cerro Muriano, iniciativa impulsada por la Delegación de Juventud que se desarrolla del 26 al 29 de diciembre y de la que podrán beneficiarse 200 niños de los ocho a los 16 años.

La responsable del área en la institución provincial, Sara Alguacil, ha recordado que "el año pasado no pudieron celebrarse por la realización de varias obras en el albergue pero este año volvemos a ponerlos en marcha. Son 200 las plazas que pones a disposición, 100 para niños de edades comprendidas entre los ocho y los 12 años y las otras 100 para chicos de 13 a 16 años".

Alguacil ha explicado que "el precio será de 75 euros por participante y hay previstas bonificaciones. Así, se bonificará el 100% del importe a los participantes incluidos en el cupo del 10% para menores en riesgo de exclusión social y a los del cupo del 2% destinado a personas con discapacidad".

La delegada provincial ha subrayado que "estos campamentos no sólo son una opción de conciliación para las familias cordobesas en época en la que no hay colegio, sino que representan una oportunidad única de ocio alternativo y saludable en mitad de la naturaleza".

Para la presentación de las solicitudes se habilitará un trámite en la Sede Electrónica de la Diputación de Córdoba, 'https://sede.dipucordoba.es/diputacion', con el fin de que las personas interesadas puedan presentarlas dentro del plazo establecido.