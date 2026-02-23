Diputación de Córdoba y Academia del Cine Andaluz realizan una nueva reforestación en 'El bosque del cine andaluz'

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura en la Diputación, Andrés Lorite (segundo por la dcha.), en la reforestación en 'El bosque del cine andaluz'. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba y la Academia de Cine de Andalucía vuelven a colaborar, como ya hicieran el año pasado, en una nueva plantación de árboles en 'El bosque del cine andaluz', creado el año pasado en la Finca Porrillas dentro de las iniciativas de reforestación y compensación de emisiones de CO2 que realiza la institución provincial.

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura en la Diputación, Andrés Lorite, ha explicado que ya tenían experiencias con entidades privadas como Silbon, con quien realizan una acción en materia de reforestación y preservación del medio ambiente con 4.000 variedades de especies autóctonas en el Bosque Silbon. "Queríamos hacer lo propio con la Academia de Cine de Andalucía para compensar las emisiones de cada una de las galas de entrega de los Premios Carmen, que el año pasado se entregaron en Córdoba", ha agregado.

Por eso, según ha continuado, han tomado la decisión de "establecer este espacio para cada año poder paliar los efectos de la huella de carbono de estas galas con acciones de reforestación", que es denominado el 'Bosque del cine andaluz'.

El delegado de Sostenibilidad ha insistido en que este tipo de acciones "sirven para seguir sensibilizando a la población en materia medioambiental". "Estamos extendiendo el manto de nuestras políticas verdes a través de personas muy conocidas del mundo del cine contribuyendo así a la difusión de estas medidas", ha añadido.

Por su parte, la presidenta de la Academia de Cine de Andalucía, Marta Velasco, ha expresado su agradecimiento por esta acción medioambiental y ha hecho hincapié en que "esta es una de las actividades favoritas de la Academia por lo que supone y porque es un compromiso" que realizan de la mano de la Diputación y que, por eso, "siempre" van a venir a este bosque "independientemente de donde se haga la gala".

Desde el Departamento de Medio Ambiente y la Academia, contando también con la colaboración de la iniciativa Sembrando historias, que promueve el cineasta Arturo Menor, este año se ha procedido a la plantación de 400 árboles en la Finca Porrillas, propiedad de la Diputación, y, en concreto, en 'El bosque del cine andaluz'.

La plantación ha sido realizada por destacadas figuras del mundo del cine como las actrices Sara Sálamo y Helena Kaittani y el actor Omar Banana. También ha participado el director y miembro de la Junta Directiva de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España, Arturo Menor. Se han plantado encinas, pinos piñoneros, almez, romero y lavanda.