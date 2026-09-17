La Diputación de Córdoba acoge la gala de los Premios Podenquero, en el marco de Intercaza 2026

Gala de entrega de los Premios Podenquero. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced ha acogido este jueves los Premios Podenquero, galardones que organiza Todomontería y que se realizan en el marco de Intercaza 2026, feria cinegética impulsada por la Diputación de Córdoba, que se celebra del 18 al 20 de septiembre en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CECF).

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación, Félix Romero, ha destacado "la satisfacción de la institución provincial por acoger estos premios que reconocen cada año la excelencia de las monterías y el trabajo desarrollado por las organizaciones profesionales de caza".

Romero ha insistido en que "la celebración de esta gala en Córdoba supone un reconocimiento a la trayectoria de Intercaza y la importancia que ha adquirido esta cita dentro del calendario cinegético nacional" y ha puesto en valor "el compromiso de la Diputación con un sector estrechamente vinculado al medio rural, al territorio y a la conservación y gestión del entorno natural". El delegado ha señalado que "los Premios Podenquero suponen un impulso para Córdoba como punto de encuentro del sector cinegético".

El formato de la gala Premios Podenquero incluye la entrega de galardones por categorías, homenajes especiales a colectivos o 'in memoriam' y una degustación posterior de carnes de caza. Los premios se distribuyen en dos grandes bloques. El primero comprende los Podenqueros de Honor, reconocimientos a personalidades, empresas e instituciones del sector en las categorías Señorío Montero, Tradiciones Monteras, Arte y Cultura, Juventud Montera, Rehala, Empresa del Año, Excelencia Montera, Distinción Especial y Personalidad Venatoria.

En este apartado, han resultado galardonados Gam Caza, premio Organización Revelación de la temporada; Caza Histórica, premio 'Señorío Montero' a la cordialidad y trato exquisito; Batida de Jabalíes 'La Calera', premio Tradiciones Monteras; Taxidermia Garoz, premio Arte y Cultura; Caza Joven-Federación Andaluza de Caza, premio Juventud Montera; Familia Campos 'El Titi', premio Rehala; Montea Media SL, premio Empresa del Año; Rafael Vivo Rodríguez, premio a la Excelencia Montera; Agustín Palomino, Premio Personalidad Venatoria; y la Distinción Especial-Podenquero de Honor,a la Diputación de Córdoba.

El segundo grupo son los Podenqueros por Categoría de Montería, que premian con estatuillas de bronce, plata y oro a las mejores monterías de venado, jabalí, gamo y muflón, tanto en la modalidad de caza abierta como en cercado, además de la categoría de mejor relación calidad-precio. A estos se suman los Premios Especiales a las Monterías Sociales o Solidarias, los Mejores Programas Monteros, la Montería del Año y la Organización Revelación.