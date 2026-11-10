La Diputación de Córdoba acoge las X jornadas 'Impulsando la empleabilidad', organizadas por Fundación Don Bosco

Autoridades en la inauguración del encuentro. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acoge este martes y miércoles una nueva edición de las jornadas 'Impulsando la empleabilidad', iniciativa que viene de la mano de la Fundación Don Bosco y que cuenta con el apoyo de la institución provincial, a través de su Delegación de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo.

En declaraciones a los periodistas previas a la inauguración del encuentro, el responsable del área, Félix Romero, ha remarcado que este evento, que alcanza su X edición, "se presenta como espacio de encuentro consolidado entre personas desempleadas, empresas, administraciones públicas y entidades sociales de nuestra provincia".

Según Romero, "estas jornadas, que se desarrollarán hoy y mañana 11 de noviembre, se constituyen como una herramienta eficaz para fortalecer la colaboración entre el sector público, el tejido empresarial y las organizaciones sociales comprometidas con el desarrollo económico y la cohesión social del territorio".

"La edición de 2026 tiene, además, un carácter especialmente significativo al conmemorarse diez años de este modelo de colaboración, una experiencia que ha demostrado cómo la unión de esfuerzos entre instituciones y empresas puede generar oportunidades reales de empleo para las personas que encuentran mayores dificultades de acceso al mercado laboral", ha señalado Romero.

El también presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) ha hecho hincapié en que "serán un total de 15 las empresas empleadoras participantes, esperándose la asistencia de cerca de 120 personas desempleadas procedentes de los itinerarios de inserción sociolaboral de la Fundación Don Bosco".

Romero ha hecho referencia, además, a que "los datos de ediciones anteriores evidencian la capacidad de esta propuesta para generar oportunidades reales de inserción laboral y consolidar una red de colaboración estable entre empresas, instituciones y entidades sociales". En Córdoba hay oportunidades y hay que saber aprovecharlas , es una tierra que crece a nivel laboral y personal", ha recalcado.

Entretanto, la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Marina Montes, ha recalcado que "tenemos que seguir insistiendo en la necesidad de formar según las necesidades reales de las empresas, sobre todo de aquellas personas que son más vulnerables y tienen más dificultades para incorporarse al mercado de trabajo".

Por su parte, la concejala de Hacienda, Economía y Empleo del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent, ha señalado que "aplaudimos esta iniciativa de la Fundación Don Bosco, que consigue unir el tercer sector con las administraciones y con las empresas, algo que es fundamental para la prosperidad de nuestra tierra".

Para finalizar, el director territorial de la Fundación Don Bosco en Córdoba, Antonio Ruiz, ha insistido en que estas jornadas "son una oportunidad de empleo para más 120 personas que están llevando un itinerario de inserción sociolaboral con nosotros".

Ruiz ha apuntado que "en estas diez ediciones hemos atendido a unas 1.600 personas, y más de 400 han conseguido un puesto de trabajo.

Entre las empresas invitadas se encuentran Centros Comerciales Carrefour, Clece, El Corte Inglés, Dectahlon, Grupo Peña, Latur, Adecco, Burguer King, KFC, Servilimpsa, Operhotel, Eulen Flexiplan, Keyter Group.

PROGRAMA DE LAS JORNADAS

En esta X edición y bajo el lema 'Una Década Impulsando Empleo: Alianzas que Transforman', se celebrarán espacios de diálogo entre instituciones, empresas y entidades sociales para reflexionar sobre los retos del empleo inclusivo en la provincia.

Asimismo, durante la jornada de este martes se desarrollará la mesa de experiencias 'Impulsando experiencias reales', donde participantes, empresas y profesionales compartirán testimonios de éxito generados a lo largo de esta trayectoria.

La jornada del miércoles estará centrada en la realización de entrevistas de trabajo entre las empresas participantes y las personas candidatas previamente preparadas. Además, se habilitarán espacios de networking profesional y se llevará a cabo un acto de reconocimiento a las empresas comprometidas con la generación de oportunidades laborales y la responsabilidad social corporativa.

La edición celebrada en 2025 contó con 117 personas participantes, de las cuales el 56% eran menores de 30 años, y 16 empresas asistentes. Se gestionaron un total de 24 ofertas de empleo y se ofertaron 145 vacantes. Se contó con 20 profesionales entrevistadores y se alcanzaron las 40 inserciones laborales.