Diputación de Córdoba acoge la muestra 'Hermanos', que recoge el camino de El Rocío a través del fotógrafo Pablo Borrego

CÓRDOBA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Patio Barroco del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acoge desde este miércoles y hasta el próximo 23 de octubre la exposición 'Hermanos', muestra que recoge el camino de El Rocío a través del trabajo del fotógrafo cordobés Pablo Borrego y que ha sido organizada por la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Córdoba y San Juan Pablo II.

Durante el acto de inauguración de la muestra, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha puesto en valor el trabajo del autor, "quien con esta retrospectiva nos invita a caminar con la mirada, a través de imágenes llenas de luz, plegarias y fraternidad".

Fuentes ha hecho hincapié en la calidad de la obra de Borrego, "publicada en medios internacionales como 'National Geographic', 'The Guardian' o 'Forbes', lo que demuestra que desde Córdoba también se puede mirar el mundo con ojos universales".

"Pablo Borrego es un ejemplo de mirada segura, moderna y sin complejos, un artista que lleva lo mejor de nuestra ciudad al mundo, y el mundo de vuelta a Córdoba, haciendo gala de todo lo que somos como pueblo", ha añadido Fuentes.

Según el máximo responsable de la Diputación, "a través de sus fotografías, Pablo Borrego nos brinda la posibilidad de ser testigos de una vivencia indescriptible a través de esos instantes atrapados en cada una de las imágenes en las que ha captado magistralmente toda su esencia".

Fuentes ha afirmado que "esos momentos íntimos que cada año comparten los rocieros cordobeses en su peregrinación al Rocío es lo que ahora podemos ver en el compendio de imágenes que conforman esta exposición".

"Hoy podemos ver imágenes que evocan la emoción de la salida del Simpecado desde la Real Iglesia de San Pablo, las decenas de carriolas que llenan de color los caminos de la devoción hacia El Rocío, los caballos enjaezados, la solemnidad de un rezo en una parada o el paso por el Quema", ha remarcado Fuentes.

Del mismo modo, el presidente de la institución provincial ha insistido en que "desde la Diputación de Córdoba mantenemos un firme compromiso con la cultura, con las artes visuales y con la creación contemporánea".

"Lo hacemos --ha continuado-- a través de la Fundación Rafael Botí, que impulsa el talento local y abre espacios para la experimentación artística, y también desde esta Casa que se convierte, una vez más, en escaparate del arte cordobés, en este caso del arte fotográfico".

Fuentes ha explicado que "extendemos, además, este compromiso a nuestros municipios, apoyando proyectos que acercan el arte y la cultura a todos los rincones de la provincia. Porque creemos que la cultura es una necesidad esencial, una herramienta de cohesión y progreso, que debe ser accesible a la ciudadanía con independecia de su lugar de residencia".

Finalmente, el presidente de la Diputación ha dedicado unas palabras a la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Córdoba y San Juan Pablo II, "cuya labor trasciende lo religioso para convertirse en una auténtica acción cultural, social y antropológica".