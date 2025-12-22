La Diputación de Córdoba adjudica por 7,5 millones la mejora de la conducción de abastecimiento de Iznájar a Los Prietos

Fuentes (centro) en la presentación de las intervenciones hidráulicas que se ejecutarán en el Sur de la provincia. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha informado este lunes de la adjudicación del contrato de la primera fase de renovación de la conducción de abastecimiento de agua de la zona sur de Córdoba, "en concreto la correspondiente al tramo que va de Iznájar a Los Prietos, actuación que será ejecutada por la empresa Rialsa por importe de 7.563.847 euros".

Así lo ha explicado Fuentes, quien ha añadido que "esta obra responde a una primera fase de un total de tres que nos permitirán actuar en los 25 kilómetros de tuberías que unen el pantano de Iznájar con Casilla del Monte, y a través de los cuales se abastecen 241.951 vecinos y vecinas".

"Esta primera actuación supondrá renovar 7,7 kilómetros de tres líneas de tuberías que cuentan con una antigüedad de entre 30 y 60 años. Dos de ellas de fibrocemento de 450 y 500 milímetros, ambas con fugas en numerosas juntas y graves averías, y una tercera de acero helicosoldado, que presenta una importante corrosión que disminuye la eficiencia de su funcionamiento", ha matizado Fuentes.

Según ha detallado el también presidente de la Empresa Provincial de Aguas (Emproacsa), "estamos hablando de una obra vital para el suministro de agua de nuestra provincia y que propiciará un total de 14 conexiones, las tres primeras de salida de ETAP; las cuatro y cinco con la tubería procedente del manantial de La Hoz; la seis con el ramal de Cuevas de San Marcos; la siete al depósito de la Isla; las ocho y nueve a Vadofresno; la número diez al ramal de Encinas Reales; las 11, 12 y 13 será la conexión triple en Chimenea de Los Prietos, y la 14 la que nos llevará al siguiente tramo".

Fuentes ha hecho hincapié en que "esta primera actuación dará comienzo, si todo va según lo previsto, a finales del mes de enero de 2026 y contará con un plazo inicial de ejecución de alrededor de 18 meses, aunque esperamos acortar los tiempos".

En relación con el resto de kilómetros de conexiones, ha continuado, "tenemos prevista una segunda fase cuyo proyecto ya se encuentra redactado y remitido al Ministerio de Transportes para su autorización. Hablamos del tramo que va desde Los Prietos hasta la CP 205, un total de 8,4 kilómetros y un presupuesto de 12 millones de euros".

"A ella se sumará una tercera intervención, de la CP-205 hasta Casilla del Monte, cuyo proyecto será remitido a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Este tramo se compone de nueve kilómetros de tuberías y un presupuesto cercano a los 15 millones de euros que se prevé sean financiados con cargo a fondos europeos", ha apostillado Fuentes.

En definitiva, según ha resaltado el presidente de la Diputación de Córdoba, "estamos hablando de 25 kilómetros de tuberías cuya renovación es esencial para el consumo de cerca de 250.000 habitantes de nuestra provincia residentes en los municipios de Aguilar, Almodóvar del Río, Baena, Benamejí, La Carlota, Castro del Río, Encinas Reales, Espejo, Fernán Núñez, Fuente Carreteros, Fuente Palmera, Guadalcázar, Lucena, Montalbán, Montemayor, Montilla, Monturque, Moriles, Nueva Carteya, Palenciana, Posadas, Puente Genil, La Rambla, San Sebastián de los Ballesteros, Santaella, La Victoria, La Guijarrosa e Iznájar".