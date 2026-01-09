Diputación de Córdoba y AJE pondrán en marcha un programa de podcast para incentivar el emprendimiento entre jóvenes

El presidente de Iprodeco, Félix Romero, presenta el cartel del programa de podcast 'La voz de la empresa joven'. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de su Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), y la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) han sellado un acuerdo de colaboración para poner en marcha un programa innovador que, a través de un programa de podcast, "dará voz a las empresas jóvenes de la provincia para visibilizar su experiencia, sus problemas y sus necesidades".

Así lo ha explicado el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo en la institución provincial, Félix Romero, quien ha insistido en que "a través de esta colaboración con AJE vamos a impulsar el programa de podcasts 'La voz de la empresa joven' con el que vamos a escuchar historias de empresarios y empresarias reales".

"Buscamos generar motivación y confianza para provocar un efecto llamada en otros jóvenes y que se lancen a emprender. El tono cercano y humano del podcast crea conexión con el oyente y le puede impulsar a emprender, además de poder acercarse a ideas y valores clave del emprendimiento", ha manifestado Romero.

Como ha indicado el también presidente de Iprodeco, "también queremos dar visibilidad a los jóvenes emprendedores en su propio entorno, crear comunidad entre empresarios para que se conozcan y facilitarles el acceso a información que les puede resultar valiosa y que, además, les llega de manera gratuita y sencilla".

El acuerdo firmado por ambas entidades se materializará en la realización de cuatro podcasts en directo en los municipios de Baena, La Carlota, Montoro y Belmez. Además, se realizará un quinto podcast en la sede de la Diputación de Córdoba en el que serán invitados los protagonistas de los podcast anteriores. Cada uno de estos podcast será un evento presencial con público, formato dinámico y espacio de networking posterior.

Los entrevistados de los podcast serán emprendedores y emprendedoras beneficiarios de 'Sueña y Crea' del municipio donde se desarrolla el programa o empresarios y empresarias de prestigio de la localidad en cuestión. Una vez realizada la grabación del podcast se difundirá a través de los canales de AJE Córdoba en redes sociales y en PTV Televisión.

En definitiva, ha concluido el delegado de Desarrollo Económico, "aportamos a través de Iprodeco a esta actividad la cantidad de 20.000 euros porque estamos convencidos de que es una excelente herramienta para acercarnos a los jóvenes y potenciar el autoempleo".

Del mismo modo, ha apostillado, "estamos mejorando la visibilidad de las empresas locales, fortaleciendo el tejido empresarial provincial y creando oportunidades de colaboración entre el tejido empresarial. Asimismo, dinamizamos la economía de las comarcas cordobesas y generamos una red empresarial provincial activa y participativa".