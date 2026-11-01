Diputación de Córdoba aprueba ayudas a 990 equipos que participan en competición oficial de deportes colectivos

Archivo - El delegado de Deportes de la Diputación de Córdoba, Antonio Martín. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de la Delegación de Deportes, ha aprobado un total de 475.000 euros en subvenciones repartidas por concurrencia competitiva entre 285 entidades deportivas de la provincia para la realización de actividades deportivas y el fomento del deporte adaptado durante el año 2026. El delegado de Deportes de la institución provincial, Antonio Martín, ha señalado que los objetivos de esta convocatoria son "por un lado, financiar proyectos en materia de deportes, y por otra parte, apoyar a las entidades deportivas que potencien el deporte adaptado".

Así, ha detallado que "la convocatoria plantea tres líneas de ayudas; la línea A para apoyar económicamente a Clubes Deportivos y Secciones Deportivas en el desarrollo de sus actividades deportivas (excepto las de la capital Córdoba); una línea B, para Federaciones Deportivas Andaluzas para el desarrollo de actividades de promoción de su modalidad deportiva que beneficien directamente a la provincia de Córdoba; y una línea C de ayudas a entidades deportivas que fomenten el Deporte Adaptado", tal y como ha subrayado el gobierno provincial en una nota de prensa.

Con respecto a las línea A y B, con una dotación de 450.000 euros, se han beneficiado 273 entidades deportivas, que pertenecen a 70 municipios y Entidades Locales Autónomas (ELAs) de la provincia. Las actividades subvencionadas han sido para la participación en competiciones oficiales de ámbito provincial, andaluz, nacional e internacional en diferentes modalidades deportivas; organización y participación en competiciones, torneos y concursos; en actividades formativas, exhibiciones y clinics; organización de rutas senderistas y cicloturistas, y desarrollo de escuelas deportivas.

Entre las modalidades deportivas que las entidades subvencionadas practican se encuentran el atletismo, baloncesto, montañismo (senderismo, barranquismo, carreras por montaña, escalada), balonmano, tenis, pickleball, ajedrez, natación, triatlón (duatlón y acuatlón), ciclismo (carretera, BTT), béisbol, voleibol, actividades subacuáticas (monoaleta), caza deportiva, pesca deportiva, motociclismo, automovilismo, orientación, bádminton, fútbol, gimnasia, kárate, taekwondo, petanca, colombofilia, hípica, fútbol americano, tiro con arco, kickboxing, billar, pádel, tenis de mesa, fitness, yoga, kung-fu, salto de comba, muay thai, piragüismo, judo (defensa personal), golf y espeleología.

En cuanto a la línea C, con una dotación de 25.000 euros, se han beneficiado 12 entidades que promueven la actividad física para personas con diversidad funcional. Entre las modalidades deportivas desarrolladas están la orientación, la natación, el atletismo, el futbol, el baloncesto, el tenis de mesa, el pádel y el powerchair football.

Las ayudas se han destinado a la organización de competiciones oficiales dirigidas exclusivamente a deportistas con discapacidad, de actividades que promuevan el conocimiento del deporte adaptado y la actividad física adaptada, de actividades exclusivas para deportistas con discapacidad cuyo objeto sea la mejora del rendimiento físico y técnico, y para la participación en competiciones exclusivas para deportistas con discapacidad o en competiciones abiertas a cualquier deportista, en la que exista una o varias categorías específicas para deportistas con discapacidad.

El delegado de Deportes ha concluido señalando que "se ha apoyado a diez federaciones deportivas para la realización de sus propias actividades, siendo estas las de kárate, automovilismo, montañismo, petanca, ajedrez, taekwondo, golf, baloncesto, natación y deportes para discapacitados intelectuales".