La Diputación de Córdoba aprueba por unanimidad destinar 500.000 euros a planes municipales contra el virus del Nilo

CÓRDOBA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Córdoba, en su sesión ordinaria correspondiente al mes de octubre, ha aprobado este miércoles de manera inicial, con la unanimidad de todos los grupos políticos (PP, PSOE, IU y Vox), las normas de un programa provincial específico para sufragar los gastos derivados de la puesta en marcha de planes municipales para luchar contra el virus del Nilo en los pueblos de menos de 50.000 habitantes, al que se dedicarán 497.800 euros.

En declaraciones a los periodistas previas al Pleno, la delegada de Hacienda y Fondos Europeos en la institución provincial, Ana Rosa Ruz (PP), ha señalado que "se propone un reparto de los 500.000 euros dependiendo del nivel de riesgo de cada municipio; recibiendo los once que están en nivel rojo, una ayuda de 8.000 euros y el resto la cantidad de 6.000 euros".

"Con este plan damos respuesta a las necesidades detectadas en la provincia en lo que concierne a la salud de los ciudadanos y ayudamos a los municipios a desarrollar las actuaciones pertinentes contra este virus", ha subrayado.

De este modo, ha insistido Ruz, "garantizamos que puedan pagar las facturas de los tratamientos y los estudios técnicos que han tenido que contratar y se llevarán a cabo durante el periodo de incubación del virus; son requisitos técnicos marcados por los biólogos para llevar este tipo de plan de forma adecuada".

Por otro lado, la responsable de Hacienda ha explicado que se aprueba una modificación de crédito, que ha contado con el voto favorable de PP y PSOE, la abstención de IU y el voto en contra de Vox, "de más de 500.000 euros, de los cuales el grueso, unos 375.000, van para adaptar la contabilidad de la Diputación a la urgencia de las necesidades que se van detectando".

Así, ha adelantado que "unos 125.000 euros van destinados a un convenio con el Ayuntamiento de Hinojosa del Duque para la ampliación del aeródromo de Los Pedroches", pues "este gobierno se ha propuesto como objetivo fomentar la FP y esto va encaminado a permitir que aeronaves más grandes puedan operar para favorecer la vinculación de la formación con la industrialización del norte de la provincia".

De igual modo, ha continuado, "se enmarca en esta modificación un convenio con el Consejo Regulador de la DOP Montilla-Moriles para destinar 140.000 euros a pagar las cuotas de viñedos y elaboradores que este año han visto sus cosechas afectadas por el mildiu, una campaña de promoción del vino, el jamón y otros productos cordobeses de cara a la Navidad por valor de 60.000 euros o el respaldo a actividades de ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro de las delegaciones de Presidencia, Juventud, Deportes, Medio Ambiente y Participación".

También en la sesión ordinaria del Pleno del mes de octubre se ha dado luz verde con el voto a favor de todos los grupos de la institución provincial al Plan de Colaboración con las Entidades Locales de la provincia en materia de Equipamientos Informáticos 2025.

En este sentido, el portavoz del Grupo Provincial del Partido Popular, Antonio Martín, ha explicado que "está dotado con 180.000 euros y con él seguimos apostando por la modernización de nuestros ayuntamientos, facilitando la gestión y acercando la administración al ciudadano, especialmente en los municipios más pequeños".

El Pleno del mes de octubre ha comenzado con la lectura de una declaración institucional de apoyo a los dos ciudadanos españoles detenidos en Guinea Ecuatorial desde el pasado mes de enero "en circunstancias que han sido calificadas como arbitrarias e injustas por diversas instituciones nacionales e internacionales".