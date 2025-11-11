La Diputación de Córdoba colabora con la Peña Flamenca 'El Lucero' de Montilla y su proyecto 'Aquí se vive el flamenco'

La delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana, Auxiliadora Moreno, junto al cartel de la iniciativa 'Aquí se vive el flamenco'. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana, colabora con la Peña Cultural Flamenca 'El Lucero' de Montilla, con el objetivo de poner en marcha la iniciativa 'Aquí se vive el flamenco', "proyecto que tiene como objetivo fundamental promocionar la cultura flamenca y poner en valor esta disciplina artística en nuestro territorio".

Así lo ha explicado la responsable del área en la institución provincial, Auxiliadora Moreno, quien ha añadido que "esta colaboración pone de manifiesto, una vez más, el compromiso que la institución provincial viene manteniendo con la promoción del flamenco en nuestra provincia".

Moreno ha detallado que "'Aquí se vive el flamenco' contempla el desarrollo de una serie de espectáculos, talleres formativos y charlas divulgativas, así como acciones turísticas y culturales que permitirán la interacción directa entre artistas, público y comunidad".

Esta iniciativa, ha continuado, "comenzó su andadura en octubre y se desarrollará hasta el 20 de diciembre teniendo como escenario distintos enclaves del municipio de Montilla y siempre de la mano de la Peña Flamenca 'El Lucero'.

"La próxima actividad prevista será este domingo 16 de diciembre, en la propia sede de la peña, y contará al cante con Isco Heredia y al toque con Julio Romero; el viernes 28 de noviembre, será el turno de Esmeralda Rancapinco y Antonio Higuero", ha abundado Moreno.

La delegada de Participación Ciudadana de la Diputación ha mencionado también que "el domingo 14 de diciembre podremos disfrutar en el teatro Garnelo de Montilla con el cante de Lela Soto, acompañada por el toque de Rubén Martínez. Finalmente, el sábado 20 de diciembre y con la misma ubicación, David Palomar nos deleitará con 'Navidad de Cái a Belén".