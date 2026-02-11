La Diputación de Córdoba se convierte en escenario de debate sobre la BLET y las oportunidades para la provincia

Autoridades en la inauguración de la jornada de debate sobre las oportunidades de futuro que en torno al sector de la defensa se abrirán en la provincia de Córdoba con la llegada de la Base Logística del Ejército de Tierra. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Actos del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, se ha convertido en escenario de debate sobre las oportunidades de futuro que en torno al sector de la defensa se abrirán en la provincia de Córdoba con la llegada de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), "un foro de reflexión necesario para abordar sectores clave para nuestro territorio como son la defensa, la banca o la construcción".

Así lo ha expresado en declaraciones a los periodistas antes de inaugurar el encuentro el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, que ha dado la bienvenida a los asistentes y ha agradecido la colaboración del Consejo Social de la Universidad de Córdoba (UCO) y de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) Córdoba, agentes implicados, junto a la institución provincial y su Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), en la puesta en marcha de esta iniciativa.

Fuentes ha insistido en que "desde la Diputación venimos apoyando todas las propuestas destinadas a analizar las potencialidades que traerá consigo la Base Logística del Ejército de Tierra, sin duda, una oportunidad estratégica para toda la provincia".

Así, ha continuado, "hemos colaborado en iniciativas clave como el Clúster Logístico y el Proyecto Formativo Singular, junto a la Junta de Andalucía, CECO y el Ayuntamiento de la capital, con el objetivo de formar personal cualificado adaptado a las necesidades reales de las empresas".

"Del mismo modo, gracias al Plan Director Innovación Tecnológica Dual hemos logrado sentar a 41 empresas y 20 centros formativos en torno a un objetivo común, el de conectar formación y realidad productiva", ha apostillado Fuentes.

Para el máximo responsable de la institución provincial, "la BLET no es solo un proyecto a futuro, sino que ya está actuando como polo de atracción empresarial, con compañías tecnológicas y del sector defensa que han comenzado a instalarse en Córdoba incluso antes de que la base esté plenamente operativa".

Según ha expresado Fuentes, "esto explica por qué podemos decir con certeza que el avance industrial de Córdoba es una realidad. Y es que la industria representa ya en torno al 15% del empleo de la provincia, habiéndose creado en el último año más de 12.000 nuevos empleos. Un crecimiento que tiene consecuencias directas en el mercado inmobiliario, y en la necesidad de contar con un parque de viviendas suficiente, asequible y digno. Un hecho en el que también trabaja la Diputación, contando para ello con una herramienta esencial como es Cinco SA".

"En definitiva, se trata de utilizar foros como este para convertir la reflexión en acción, para ponernos manos a la obra para que industria y vivienda avancen juntas y la BLET sea una verdadera palanca de transformación para nuestro territorio", ha concluido Fuentes.

Por su parte, el presidente del consejo Social de la UCO, Francisco Muñoz, ha asegurado que "algo está cambiando en Córdoba", resaltando la importancia de la unión de la "iniciativa empresarial joven y el emprendimiento con la Diputación, "una administración dinámica, pegada a la provincia, que detecta necesidad y las atiende", lo que hace que "la universidad se sienta muy satisfecha de aportar ideas". "La universidad pública es la cuna de las ideas que cambian nuestra sociedad", ha apostillado.

Por último, el presidente de AJE Córdoba, Víctor Macías, ha puesto en valor que "la colaboración público-privada demuestra que en Córdoba se mira por el interés del tejido empresarial joven", pues estas jornadas "dan la oportunidad a los empresarios de conocer el gran momento que se va a vivir con la BLET", ya que "podemos poner a Córdoba en una situación histórica en cuanto a creación de empleo y crecimiento de la actividad empresarial".