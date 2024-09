La Diputación de Córdoba da a conocer un plan de actuación para luchar contra el Virus del Nilo

CÓRDOBA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, y el director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, Jorge del Diego Salas, han mantenido este lunes un encuentro en el Palacio de la Merced con el fin de establecer el plan de actuación que llevará a cabo la institución provincial, en coordinación con el gobierno andaluz y los ayuntamientos, ante la incidencia del Virus del Nilo Occidental (VNO) en la provincia.

Fuentes, que ha insistido en que "no estamos ante un problema provincial o andaluz, sino un problema mundial", ha desgranado cada uno de los pasos que dará la Diputación. Así, ha señalado que "en primer lugar vamos a trabajar con los ayuntamientos en esta plaga introduciendo en la cultura del control de plagas que llevan a cabo la de los mosquitos. Vamos a incorporar este tema en el tratamiento y control de plagas que llevan a cabo".

En segundo lugar, ha continuado, "la Diputación, por recomendación de la Consejería de Salud, va a sacar un pliego para la contratación de una empresa con el fin de actuar de manera urgente en el tratamiento de las zonas que necesiten fumigación. Vamos a sacar los pliegos con los requisitos para tener una empresa eficaz y competitiva".

Como tercero y cuarto de los pasos a seguir por la Diputación, Fuentes ha indicado que "vamos a incrementar la vigilancia, junto a la Consejería, de todo el territorio de la provincia, porque el mosquito no está en ningún pueblo en concreto, y vamos a reunir al consejo de alcaldes para explicar la situación y que nadie se sienta ajeno a este plan".

El presidente provincial ha subrayado, además, la necesidad de "trabajar en la concienciación de la población con campañas de divulgación a través materiales que lleguen a colectivos y asociaciones" y ha anunciado un próximo convenio de colaboración con la Facultad de Veterinaria de Córdoba "para que nos tutele y marque los ritmos de los tratamientos junto a la Consejería de Salud".

Por su parte, el director general de Salud Pública ha expresado su agradecimiento al presidente de la Diputación por su disposición, "que permite que podamos empezar a trabajar de manera sosegada, con tiempo y prudencia, además de manera colaborativa y coordinada".

Del Diego Salas, quien ha abundado en la necesidad de adoptar soluciones en el ámbito municipal gracias a la colaboración con ayuntamientos y diputaciones, ha explicado que "vamos a trabajar para aumentar el conocimiento de la densidad y circulación del mosquito aquí en Córdoba. No sólo se trata de colocar trampas y ver cuántos caen y si tienen el virus, sino que hay otras vigilancias para ver si hay animales infectados y así obtener información".

Con respecto a las medidas planteadas, el director general ha indicado que "combatir específicamente el virus es muy complicado porque son aves migratorias, por lo que lo primero que tenemos que conocer son los lugares donde anidan las aves, porque ahí tenemos los focos potenciales donde los mosquitos de especies transmisoras van a picar a estas aves, se van a infectar y luego van a continuar. A partir de ahí desarrollaremos los trabajos para proteger a la población".

Finalmente, ha insistido en la importancia de que "no tener casos detectados donde hay circulación no significa que no haya casos, porque pueden ser asintomáticos, por eso todos en conjunto debemos tomarnos en serio la protección y vigilancia frente a la fiebre del Nilo, especialmente donde hay detectada circulación o municipios colindantes".

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

De cara a evitar la picadura del mosquito es importante seguir una serie de consejos como utilizar ropa de color claro y que cubra brazos y piernas, las zonas más expuestas.

De igual modo, se debe evitar el uso de perfumes con olores intensos y aplicar repelentes, sobre todo si se va a transitar por entornos abiertos entre el atardecer y el amanecer. Los ciudadanos deben evitar el paso por aguas estancadas y mantener las luces apagadas siempre que sea posible.