La Diputación de Córdoba facilitará a los vecinos de Adamuz un programa de intervención y ayuda psicológica

La responsable del IPBS, Irene Aguilera, junto al equipo de psicólogos. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba pondrá a disposición de la localidad de Adamuz un programa de intervención y ayuda psicológica dirigido a prestar apoyo y acompañamiento a las personas que participaron y ayudaron en las labores de rescate y atención a los afectados por el accidente ferroviario que tuvo lugar el pasado domingo.

Este programa de intervención psicológica, en el que está trabajando ya el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), ha comenzado con la distribución en los centros docentes del municipio de una guía profesional "para ofrecer orientación sobre cómo tratar el asunto con el alumnado".

Así lo ha explicado la delegada de Derechos Sociales en la institución y responsable del IPBS, Irene Aguilera, quien ha indicado "esta medida es sólo la primera de otras que vamos a ir desarrollando y que irán dirigidas a los distintos colectivos que acudieron como voluntarios para el recate y apoyo a las víctimas".

De este modo, según ha continuado la diputada provincial, "también vamos a tener una reunión grupal presencial con todas las personas que participaron en las tareas de rescate con el objetivo de que nuestros psicólogos puedan explicarles por qué están experimentando determinados sentimientos y qué señales de alarma son las que pueden hacer necesaria una intervención psicológica más individualizada".

"Se trata de ofrecerles un desahogo y trasladarles cuando esos síntomas se convierten ya en algo patológico. No vamos a soltar de la mano a los vecinos de Adamuz, que han estado ayudando desde el primer momento y cuya solidaridad, entrega y colaboración ha sido un ejemplo para todos", ha manifestado.

Aguilera ha recordado que "desde el primer momento hemos estado prestando ayuda psicológica a los familiares mediante equipos integrados por profesionales del Colegio de Psicólogos, a través del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (Giped), del Instituto Provincial de Bienestar Social de la Diputación y de la Cruz Roja".

"Estos profesionales están haciendo una labor encomiable, ayudando en todo momento a quienes necesitan acompañamiento, con palabras de apoyo o simplemente con el silencio, todo para poder abordar un trance tan doloroso como el de perder a un ser querido en un accidente", ha abundado.

Los psicólogos que han estado acompañando a las víctimas desde que ocurriera el accidente el pasado domingo se han distribuido en cuatro equipos integrados por dos psicólogos y un sanitario y están realizando sus labores de asistencia en el Centro Cívico de Poniente de la capital.

La Diputación de Córdoba ha puesto a disposición de este grupo de trabajo un equipo de ocho psicólogos expertos en duelo y emergencias que forman parte de la plantilla del Instituto Provincial de Bienestar Social. Estos profesionales han acompañado a los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Judicial durante la comunicación con las familias.