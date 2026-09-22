La Diputación de Córdoba favorece la contratación indefinida de mujeres con dificultades de inserción mediante el Emplea

Archivo - Auxiliadora Moreno presenta los datos del Emplea 2026. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Igualdad, ha dado a conocer el nombre de las empresas y entidades privadas que han resultado beneficiarias del Emplea 2026, iniciativa dotada con 250.000 euros y dirigida a favorecer la incorporación de mujeres con dificultades de inserción en el mercado laboral mediante contratos de carácter indefinido.

Así lo ha explicado la delegada de Igualdad en la institución provincial, Auxiliadora Moreno, quien ha señalado que se van a "subvencionar 29 contrataciones con una ayuda de 6.750 euros por contrato. Las contrataciones se desarrollarán tanto a jornada completa como a tiempo parcial en distintos municipios de la provincia y corresponden a diferentes perfiles profesionales".

En este sentido, Moreno ha detallado que "entre las ocupaciones contempladas se encuentran, entre otras, mantenimiento de finca, auxiliar administrativa, monitora, psicóloga, dependienta, mediadora, técnica de empleo, limpiadora, costurera, cocinera, técnica de integración social, gerocultora, camarera o profesora auxiliar".

La iniciativa alcanza a municipios como Adamuz, Montilla, Rute, Puente Genil, Córdoba, La Rambla, Villanueva del Rey, Cabra, Posadas, Dos Torres, Peñarroya-Pueblonuevo, Priego de Córdoba, Fuente Obejuna y Alcolea, entre otros, contribuyendo así a extender las oportunidades de empleo por distintos puntos de la provincia.

Entre las empresas y entidades privadas beneficiarias del Emplea 2026 se encuentran Viñuela Alta SL, Santa Amalia Alta Decoración SL, Asociación Benéfica Rehabilitación Aliento de Vida, Platecor Asesoramientos SL, Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer de La Rambla, Eferor Asociados SL, Priostia y Decoración SL, Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas Kamira, Fepamic y Fundación Futuro Singular Córdoba.

También se incluyen contrataciones promovidas por entidades como la Federación Provincial de Drogodependencias y Sida Madinat, Rafi Textil e Hijos, Servicios Asistenciales Hispania, Febe Open Economy, Asociación de Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad Alba Sur, Fundación Benéfico-Social Los Ángeles, Asociación de Daño Cerebral Córdoba, Acirad, Apex Filmworks y Flamingo Biomechanical Lab, entre otras.

"Con la apuesta en marcha del Emplea 2026 se mantiene nuestra apuesta por impulsar el acceso al empleo de mujeres que encuentran mayores dificultades de inserción mediante el apoyo directo a las empresas y entidades privadas que generan oportunidades laborales estables en la provincia de Córdoba", ha concluido Auxiliadora Moreno.