La Diputación de Córdoba firma varios acuerdos para mejorar la biodiversidad y fomentar la ganadería extensiva

CÓRDOBA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha firmado recientemente acuerdos de colaboración con varias entidades con el fin de respaldar cuestiones como la mejora de la biodiversidad y el patrimonio vegetal de la provincial, apostar por la ganadería extensiva y los productos que se obtiene de ella, y, por último, apoyar el trabajo de la Lonja Agropecuaria del Valle de los Pedroches, lonja de referencia a nivel andaluz que coordina los precios de referencia del sector agroganadero.

En primer lugar, la Diputación ha firmado un acuerdo con el Instituto Municipal de Gestión Medioambiental Jardín Botánico (Imgema) por el que trabajarán juntos en la mejora de la biodiversidad, la conservación y la gestión sostenible del patrimonio vegetal de la provincia aprovechando el trabajo del personal del Centro Agropecuario Provincial y la tradición investigadora del Imgema.

Así queda recogido en un acuerdo de colaboración suscrito recientemente entre ambas entidades "para desarrollar sinergias que permitan mejorar la biodiversidad del patrimonio vegetal y animal de la provincia prestando atención al ámbito de la jardinería, el viverismo, las infraestructuras verdes y la diversificación del sector provincial agrario, agroalimentario y forestal", ha señalado el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes.

El convenio recoge un plan de trabajo que contempla actuaciones conjuntas en materia de reproducción y cultivo de especies vegetales acuáticas, en el marco del proyecto 'Del cloro a la biodiversidad'; actuaciones de recuperación, conservación y puesta en valor de variedades hortícolas locales autóctonas y cultivos de interés en la provincia e intercambio de conocimientos y recursos, incluyendo asesoramiento recíproco y colaboración en el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas.

Del mismo modo, la colaboración contempla actividades conjuntas de promoción social de la investigación, la realización de estudios, proyectos y programas de investigación y desarrollo en áreas científicas de interés común y la organización de jornadas y seminarios sobre temas de interés común.

En base a este convenio, la Diputación de Córdoba aportará los técnicos y técnicas adscritos al Centro Agropecuario Provincial, así como personal de oficios, para colaborar con las distintas actividades de investigación, experimentación, formación y sensibilización. Además, facilitará las instalaciones agrícolas y de vivero de dicho centro, concretamente la finca Las Barrancas y la finca experimental de agricultura ecológica El Aguilarejo.

Por otro lado, el Palacio de la Merced ha acogido la firma de un acuerdo con la Asociación Nacional de Ganaderos y Ganaderas de Extensivo (Anggex) y la Asociación Andaluza de Ganaderos y Ganaderas en Extensivo (Aaggex) para promocionar prácticas sostenibles asociadas a la ganadería extensiva preservando el bienestar animal y la producción de alimentos de calidad.

El presidente de la Diputación ha valorado que "en virtud del acuerdo los técnicos del Centro Agropecuario realizarán labores de asesoramiento en las explotaciones ganaderas de la provincia en técnicas de reproducción asistida con el fin de transferir sus conocimientos al sector".

Finalmente, la Diputación ha firmado un convenio con la Lonja Agropecuaria del Valle de Los Pedroches para la divulgación de los precios agropecuarios. La lonja, que cumple este año 25 años, ha supuesto la normalización de los precios en las múltiples operaciones comerciales de compraventa que se realizan en el mercado. La lonja establece unos precios de referencia consensuados entre el sector productor y el industrial y articula los medios para su publicación y difusión.