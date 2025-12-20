La Diputación de Córdoba impulsa la coordinación institucional con los municipios incluidos en 'Camino Vertical'

La delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la Delegación de Córdoba, Ana Rosa Ruz. - DIPUTACION DE CORDOBA

CÓRDOBA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido la primera sesión informativa para dar a conocer las actuaciones previstas en el proyecto 'Camino Vertical' a los ayuntamientos, mancomunidades y cuerpos de seguridad de los municipios beneficiados con esta iniciativa, en una sesión con la que se ha tratado de "impulsar la coordinación y colaboración de todas las instituciones implicadas en la ejecución de esta iniciativa con la que avanzamos en el desarrollo sostenible de las comarcas que acogen el Camino Mozárabe de Santiago en nuestra provincia".

Tal y como ha detallado la citada institución provincial en una nota, este es uno de los objetivos avanzados por la delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la institución provincial, Ana Rosa Ruz, quien ha precisado que "estamos ante la ejecución de una nueva fase de un ambicioso proyecto que ha recibido el apoyo de los fondos europeos a través del programa de cooperación transfronteriza Interreg VI-A España-Portugal (Poctep)".

En este sentido, Ruz ha remarcado que "'Camino Vertical' cuenta con la participación de doce socios de distintas provincias de España y Portugal en una iniciativa enfocada a la protección, desarrollo y promoción de los recursos turísticos y el patrimonio asociado a los Caminos Jacobeos del oeste peninsular".

Asimismo, la diputada ha explicado que, en esta ocasión, "vamos a abordar la revalorización y la dinamización de los distintos tramos que conforman los tres itinerarios del Camino Mozárabe de Santiago con los que contamos en la provincia, para lo que vamos a trabajar especialmente en la sensibilización de las distintas poblaciones por las que pasa".

Para ello, ha añadido la responsable de Fondos Europeos, se han previsto "dos grandes actuaciones" dirigidas a la valorización, mejora y recuperación de los Caminos Jacobeos, así como "a la sensibilización, dinamización y mejora de la competitividad turística del Camino". La segunda línea de actuaciones se pondrá en marcha en el mes de enero y se prolongará hasta el mes de abril con un total de siete actividades que se desarrollarán en otros tantos municipios.

En concreto, se trata de 'Los valores del Camino Mozárabe a Cerro Muriano' el 10 de enero, con la realización de un tramo del itinerario; el 22 de enero en Castro del Río tendrá lugar 'Sigue la Flecha' para visibilizar el recorrido urbano; el 19 de febrero en Cabra se realizará el 'scape city' 'El gajorro mozárabe', destinado a 150 alumnos de Educación Secundaria; el 1 de marzo en Baena 'Lo que esconde el Camino Mozárabe' mostrará a la población local la ruta en su municipio; en Hinojosa del Duque a lo largo del mes de marzo se desarrollará la actividad 'La huella del Camino Mozárabe', el 28 de marzo es la fecha elegida para el cuarto Maratón Subbético Mozárabe que tendrá su punto de salida en Encina Reales; y, finalmente, el 15 de abril tendrá lugar la jornada 'Estrategias de encuentro en el Camino Mozárabe', para la que se ha previsto un formato mixto presencial y 'online'.