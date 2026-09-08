La Diputación de Córdoba impulsa la renovación de las instalaciones del campo de fútbol de Ochavillo del Río

La actuación en el campo de fútbol de Ochavillo del Río destaca por la instalación de césped artificial y equipamientos. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

OCHAVILLO DEL RÍO (CÓRDOBA), 8 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Córdoba, a través de su Servicio de Arquitectura y Urbanismo (SAU), ha prestado asistencia técnica para la ejecución del proyecto de instalación de césped artificial y equipamientos en el campo de fútbol municipal de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Ochavillo del Río (Córdoba), con un presupuesto cercano a los 170.000 euros.

Según ha precisado la institución provincial en una nota, su presidente, Salvador Fuentes, que ha comprobado 'in situ' el resultado final de unas actuaciones demandadas desde hace años, se ha enorgullecido del resultado de las mismas y ha declarado que "estas mejoras van a suponer un importante avance para Ochavillo del Río, que podrá disfrutar de este servicio público de calidad, posibilitando que los niños tengan las mismas oportunidades que los de otros municipios".

Las actuaciones que comenzó su andadura en 2018 han permitido transformar el antiguo campo de fútbol de albero mediante la instalación de pavimento deportivo de césped artificial procedente de un sistema de 'replacement', es decir, "reutilizado tras su desmontaje de otro campo".

En contexto, el césped instalado en Ochavillo del Río procede del campo de fútbol de Almodóvar del Río, desmontado en los años 2021-2022. Esta fórmula "permite abaratar de manera significativa el coste del material y facilita que municipios y entidades locales con recursos limitados puedan acometer este tipo de mejoras".

En concreto, la intervención ha dotado al recinto de una superficie total de pavimento deportivo de aproximadamente 6.500 metros cuadrados, con un campo de fútbol 11 de 96,10 por 59,30 metros y dos campos de fútbol 7 de 59,30 por 37 metros.

A la mejora del pavimento, se han incorporado las instalaciones necesarias para garantizar el adecuado mantenimiento y funcionamiento del nuevo terreno de juego. Entre ellas, se encuentran seis cañones de riego emergentes, con un radio de acción de 40 metros, conectados a un depósito de agua de 20.000 litros.

Por su parte, el alcalde de Ochavillo del Río, Manuel Arjona, ha agradecido a la Diputación de Córdoba el trabajo llevado a cabo en esta obra demandada desde hace años y ha declarado que "estas instalaciones, que serían inviables sin la colaboración de la Diputación de Córdoba, no son sólo el césped artificial, es además el adecentamiento de las porterías, el perímetro del campo o la luminaria, entre otras, por lo que se requiere del esfuerzo de las distintas administraciones".

Además, durante 2026, los proyectos del PFEA contemplan nuevas actuaciones de pavimentación, la creación de un recorrido para el público y la ampliación del aforo mediante dos nuevos módulos de gradas, Norte y Sur, hasta alcanzar una capacidad aproximada de 300 personas.

En suma, la ELA ha acometido con fondos propios otras mejoras del recinto, como la construcción de una pista de pádel, un edificio de almacén, la renovación del alumbrado mediante tecnología LED y trabajos de mantenimiento en los vestuarios, duchas y aseos.