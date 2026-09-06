Guardia Civil pone a disposición judicial a un individuo por intentar estafar con una falsa revisión de gas en Granada

Imagen de archivo de un individuo acompañado por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil pone a disposición judicial a un individuo por intentar estafar mediante una falsa revisión del gas

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un hombre de 44 años como presunto autor de un delito de estafa en grado de tentativa tras intentar realizar una falsa revisión del gas en el domicilio de una persona de avanzada edad en la localidad de Huétor Vega (Granada).

Según ha detallado la Guardia Civil de Granada en una nota, los hechos tuvieron lugar el pasado mes de agosto, cuando un varón que se identificaba como instalador del gas de una conocida empresa acudió al domicilio del perjudicado, una persona mayor que vivía sola, para realizar una supuesta revisión de la instalación del gas. Este individuo pretendía cobrar 120 euros por la sustitución de la manguera y el manorreductor de la bombona, un servicio que en ningún momento había sido solicitado por el propietario de la vivienda.

Un familiar que reside en la vivienda anexa, al observar que no era normal el proceder del supuesto instalador, solicitó la presencia de la Policía Local. Los agentes identificaron al individuo, que no pudo acreditar pertenencia a ninguna compañía suministradora, y solicitaron apoyo de la Guardia Civil de La Zubia para comprobar sus antecedentes policiales, constatándose que acumulaba numerosos hechos similares relacionados con estafas por revisiones de gas.

De este modo, el área de investigación de la Guardia Civil de La Zubia, tras la denuncia presentada por el perjudicado, llevó a cabo las gestiones oportunas para verificar si la persona identificada estaba habilitada como instalador de gas. Con el informe remitido por la Delegación Territorial de Industria, se confirmó que no figuraba como persona cualificada para realizar operaciones de instalación, mantenimiento o revisión de gas, motivo por el cual los guardias civiles procedieron a su puesta a disposición del Juzgado de Guardia de Granada como presunto autor de un delito de estafa en grado de tentativa.

En este contexto, la Guardia Civil aconseja no dejar entrar a nadie en casa que se presente sin cita previa de la compañía suministradora de gas, luz, agua o cualquier otro servicio. Comprobar su identidad llamando directamente a la compañía mediante su teléfono oficial, nunca al número que le facilite el supuesto técnico, no firmar documentos ni realizar pagos en efectivo o con tarjeta y, ante cualquier duda o presión, cerrar la puerta y llamar al 062.