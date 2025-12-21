La Diputación de Córdoba invertirá en la remodelación del parque de la Barriada Pablo Iglesias de Pedro Abad

La Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Pedro Abad firman un convenio para remodelar el parque de la barriada Pablo Iglesias. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Pedro Abad por el que ambas instituciones se comprometen a la remodelación del parque de la Barriada Pablo Iglesias del citado municipio cordobés, un proyecto que "va a suponer una rehabilitación muy demandada por los vecinos, especialmente la mejora de la red de abastecimiento".

Así lo ha manifestado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien, junto con el alcalde del municipio, Juan Antonio Reyes, ha suscrito un acuerdo que "va a permitir una inversión de 55.000 euros por parte de la Diputación, mientras que el ayuntamiento se compromete a aportar 4.998,32 euros", según ha detallado la institución provincial en una nota este domingo.

Fuentes ha añadido que "el objetivo de este convenio es impulsar la remodelación de los acerados en el parque de la Barriada Pablo Iglesias en el que se han detectado hundimientos y baches, para lo que se ha redactado un proyecto técnico que se ejecutará en un área que delimita lateralmente la zona de vividas y en un vial de mantenimiento que circunvala el barrio para protegerlo de inundaciones".

Fuentes ha añadido que "el proyecto va a permitir dotar a la zona de un acerado con pendiente continua y completarlo en las zonas donde sea necesario. Además, en la ejecución de las obras se va a incluir la mejora de las instalaciones de saneamiento, que están muy deterioradas, y las de abastecimiento, que en la actualidad son insuficientes", ha detallado.

El máximo responsable de la institución provincial ha destacado que con esta actuación "estamos contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de los vecinos de una zona muy concurrida, puesto que aquí se ubica un parque infantil, que acaba de ser remodelado por el Ayuntamiento, muy frecuentado por familias con niños".

"Además, se trata de un entorno en el que estamos aportando un acerado más seguro y accesible para el conjunto de los vecinos, pero muy especialmente para aquellas personas que cuentan con movilidad reducida", ha apostillado Fuentes.

La ejecución del proyecto se ha previsto en tres fases que se iniciarán con los trabajos preparatorios y de planificación que ocuparán del 1 de diciembre de 2025 al 30 de junio de 2026. A partir de esta fecha, según ha explicado la Diputación, se pondrá en marcha la ejecución efectiva de las obras con una duración prevista de cuatro meses que finalizarán el 30 de octubre.

Por último, la fase final con el control de resultados tendrá un plazo de dos meses, con una fecha de cierre prevista para el 31 de diciembre de 2026.