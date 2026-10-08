La Diputación de Córdoba lleva a centros educativos y bibliotecas talleres para promover igualdad y evitar violencias

La delegada de Igualdad en la Diputación de Córdoba, Auxiliadora Moreno, en rueda de prensa. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Igualdad, pone de manifiesto su apuesta por educar en igualdad con la puesta en marcha de tres programas que se desarrollarán en municipios de la provincia durante los meses de octubre, noviembre y diciembre con el fin de que "la coeducación forme parte del día a día de todas las personas".

Así lo ha explicado la responsable del área en la institución provincial, Auxiliadora Moreno, que ha sido la encargada de dar a conocer los principales detalles de estas iniciativas que llevan por nombre 'Modo igualdad', 'Cuidar-se: bienestar emocional en igualdad' y 'La trata para explotación sexual de seres humanos'.

Según ha señalado Moreno, "la propuesta está dirigida a un amplio abanico de población y contempla actividades para alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria, así como para profesorado y familias. El objetivo es que la educación en igualdad forme parte del día a día y se trabaje desde diferentes espacios y etapas, adaptando los contenidos a cada edad.

El primer programa, 'Modo igualdad: programa coeducativo sobre corresponsabilidad, buenos tratos y relaciones igualitarias' parte de la idea de que la igualdad se aprende y se construye desde la infancia. Moreno ha explicado que "a través de distintas actividades se trabajan cuestiones como el respeto, la autonomía personal y el consentimiento, entre otros valores".

La iniciativa, ha continuado, "combina cuentacuentos, talleres presenciales y formación online y cuenta con la participación de profesionales y entidades especializadas en igualdad, educación e intervención social".

Gracias a 'Modo igualdad' las bibliotecas públicas municipales acogerán 16 cuentacuentos interactivos para público infantil. En ellos se trabajarán valores como la igualdad, el respeto y el consentimiento y participarán alrededor de 375 niños.

"También dentro del programa, en las escuelas infantiles se desarrollarán 20 talleres para acercar de manera lúdica y adaptada a su edad la corresponsabilidad en las tareas cotidianas. En ellos participarán 500 niños", ha explicado Moreno.

Por último, en Primaria más de 1.000 niños podrán participar en 43 talleres para promover relaciones sanas y respetuosas y prevenir situaciones de abuso entre iguales y en Secundaria hay previstos 17 talleres, algunos de ellos empleando herramientas educativas como el 'scape room'. En total, se prevé la participación de más de 400 adolescentes.

La delegada de Igualdad ha apuntado que "la formación no se quedará en las aulas ya que se incorporan dos talleres online para profesorado y familias como agentes fundamentales a la hora de construir una sociedad más igualitaria".

El segundo programa para trabajar la coeducación es 'Cuidarse: bienestar emocional en igualdad', que pone el foco en la importancia de cuidar la salud emocional y aprender a relacionarse de manera sana. Moreno ha subrayado que "los talleres trabajarán competencias emocionales, relaciones saludables y una mirada respetuosa hacia la diversidad; el propósito es dar al alumnado herramientas que puedan usar dentro y fuera del aula".

El programa, impulsado junto a la Asociación Mojo de Caña, llegará a 70 centros educativos de Primaria y Secundaria y se prevé una participación de más de 1.700 chicos.

La tercera iniciativa se centra en una de las formas de vulneración de los derechos humanos más graves que existen, la trata. 'La trata para explotación sexual de seres humanos' consistirá en 15 talleres de sensibilización y formación para alumnado de Educación Secundaria. El propósito, ha señalado la delegada provincial, "es acercar a los alumnos una realidad que con frecuencia permanece oculta ayudándoles a comprender qué es la trata de personas con fines de explotación sexual, cuáles son sus causas y consecuencias y qué papel desempeña la prevención". Los talleres llegarán a unos 375 adolescentes.

En total, ha concluido la delegada, "estos programas llegarán a 4.150 personas, 145 centros educativos, 16 bibliotecas y 100 profesionales de la educación y miembros de AFAs ampliando así su alcance y favoreciendo la implicación de toda la comunidad educativa".