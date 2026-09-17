Diputación de Córdoba y Plataforma contra la Violencia a Mujeres se refuerzan para prevenir la violencia de género

La delegada de Igualdad de la Diputación, Auxiliadora Moreno, junto a representantes de la Plataforma contra la Violencia a las Mujeres. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba y la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres han presentado las actividades que se llevarán a cabo en pro de la prevención, sensibilización y atención, dirigidas a combatir la violencia contra las mujeres en la provincia y que se llevarán a cabo gracias a un convenio de colaboración entre sendas instituciones.

Así lo ha explicado la delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la institución provincial, Auxiliadora Moreno, quien, además, ha resaltado "la satisfacción con el trabajo que realiza la plataforma, su capacidad de movilización, la cercanía a la ciudadanía y su compromiso, sensibilización y prevención".

A lo largo del año, la plataforma desarrolla numerosas actividades dirigidas a distintos colectivos y ámbitos de nuestra sociedad. "Entre ellas se encuentran los talleres en centros educativos y campamentos de verano, donde se trabaja con niños y jóvenes en valores como la igualdad, el respeto y la convivencia. También lleva a cabo acciones de sensibilización, reparto de banderolas y las concentraciones del día 25 de cada mes, que mantienen viva la denuncia y el recuerdo de las víctimas y nos recuerdan que no podemos mirar hacia otro lado", ha detallado la delegada provincial.

Además, Moreno ha remarcado que "se organizan conferencias, mesas informativas y debates, generando espacios de diálogo y reflexión que permiten abordar la violencia de género desde diferentes perspectivas. Son actividades necesarias para seguir desmontando prejuicios, detectar comportamientos que pueden derivar en situaciones de violencia y avanzar hacia relaciones basadas en la igualdad y el respeto".

La responsable de Igualdad de la Diputación ha resaltado entre las actividades "la jornada 'Ni tú ni yo, Nosotras', que se consolida, un año más, como un espacio de encuentro y empoderamiento colectivo. Una iniciativa que pone en valor la importancia de acompañarnos, escucharnos y trabajar juntas, creando redes de apoyo entre mujeres y reivindicando que, cuando compartimos esfuerzos, somos capaces de llegar más lejos".

El convenio está centrado en dos pilares, por un lado el desarrollo de 145 actividades que se llevarán a cabo durante todo el año; y un segundo pilar, centrado en la atención directa a las víctimas de violencia de género. "Detrás de cada cifra hay una mujer, una historia y una situación concreta que necesita escucha, apoyo y acompañamiento. Por eso es tan importante contar con entidades cercanas y comprometidas que puedan ofrecer ese respaldo y ayudar a las mujeres a afrontar estas situaciones y a dar pasos hacia una vida libre de violencia", ha destacado Moreno.

Igualmente, ha avanzado, "desde la Diputación seguiremos trabajando y colaborando con la Plataforma, apoyando iniciativas que contribuyan a prevenir la violencia, sensibilizar a la sociedad y acompañar a las mujeres que la sufren".

La delegada ha concluido reconociendo y agradeciendo públicamente "el trabajo que realiza la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, su implicación y su capacidad para mantener viva esta reivindicación durante todo el año. Para la Diputación es una satisfacción poder colaborar con una organización que trabaja desde la cercanía y el compromiso para construir una sociedad más igualitaria".

Por su parte, la presidenta de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, Dulcenombre Rodríguez, ha reseñado que "han sido 39 las mujeres asesinadas, 10 andaluzas. Hay 2.210 personas acogidas al Sistema Viogén. Córdoba suma cerca de 50 casos más que el pasado año víctimas de violencia machista".

"La violencia que sufren las mujeres --y de forma especialmente cruel las mujeres jóvenes-- es una realidad diaria, estructural, que atraviesa nuestras calles, nuestros centros educativos, nuestras casas y todos los estamentos institucionales y sociales. Por eso, esta plataforma y la Diputación refuerzan sus alianzas para atender a las víctimas y educar a la juventud contra las violencias machistas desde la concienciación, la denuncia, la reivindicación y la atención directa a las mujeres que sufren esa violencia", ha insistido Rodríguez.

Por su parte, Rosa María Quirón, vicepresidenta de la plataforma, ha valorado el convenio y ha explicado que "con este convenio bajo el título 'Construyendo un futuro sin violencia, educando en igualdad, rompiendo las cadenas de la igualdad formal a la igualdad real' hacemos un esfuerzo para que la juventud genere una actitud encaminada a ir en contra de los mensajes de odio y misoginias que existen en estos tiempos".

"El convenio recoge 145 actividades como las desarrolladas en la escuela de verano, hemos acercado a la igualdad a 600 niños de ocho municipios de aquí de la provincia. A través del teatro y de los cuentos hemos desarrollado, durante todo el mes de julio, una programación educativa para prevenir la violencia machista desde la infancia mediante la arte escénica, porque la cultura también es igualdad", ha recalcado la representante de la Plataforma.

"También contempla talleres y las actividades específicas en torno a 25N, concentraciones el 25 de cada mes, los pistoletazos de salida de campañas y actividades, jornadas de formación y sensibilización y el trabajo a través de redes sociales, concursos de relatos y la marcha sobre ruedas contra la Violencia Machista o las mesas informativas, entre otras", ha concluido.