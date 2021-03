La Diputación de Córdoba pone en valor su apuesta por la digitalización en una 'webinar' sobre fondos Next Generation

CÓRDOBA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de su delegado de Programas Europeos, Víctor Montoro, ha puesto en valor el trabajo de la institución en pro de la digitalización en la 'webinar' 'Next Generation and resilience in Europe: The European hope to Beat the coronavirus', organizada este pasado miércoles por la Fundación INTEC (Fundación Europea para la Innovación y la Aplicación por la Tecnología) y en la que se inscribieron unas 400 personas.

Durante su intervención, el también vicepresidente quinto ha resaltado que "la Diputación y todos los municipios están trabajado para generar propuestas de valor que permitan que la financiación europea consiga paliar los efectos de esta enorme crisis, y fortalecer nuestro tejido productivo y nuestras instituciones".

Asimismo, Montoro ha aludido al concepto "distrito Smart" que se ha aplicado en los proyectos estratégicos de digitalización que está promoviendo la Diputación. "Entendemos ese concepto como garantía de prestación de servicios básicos comunes a través de las nuevas tecnologías a toda la ciudadanía de la provincia, con independencia del pueblo en el que vivan", ha dicho.

En este sentido, el diputado ha comentado las iniciativas al respecto en las que está trabajando la institución. "Hemos diseñado proyectos estratégicos que han sido muy bien acogidos por parte de los diferentes ministerios en temas tan claves para nuestra provincia como es la digitalizacion de la cadena agroalimentaria, con el proyecto 'Smart Agro'", ha manifestado Víctor Montoro.

En esta línea, el delegado de Programas Europeos se ha referido a Córdoba Distrito Smart, Estrategia para el Impulso Digital y Sostenibilidad, que fue consensuada con los alcaldes y agente económicos y sociales de la provincia.

"Es una estrategia que determina la línea a seguir para alcanzar la digitalización y modernización de los municipios cordobeses. Se analiza de forma objetiva, pormenorizada y exhaustiva las medidas que se podrían adoptar para reducir las causas que originan la despoblación o, en su caso, contrarrestar los efectos negativos que ésta produce y fomentar un mayor equilibrio territorial entre las zonas urbanas y las rurales", ha abundado.

La 'webinar' fue inaugurada por el ministro de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, Pedro Duque, y contó con la participación de Jakob Friis, subjefe de Gabinete del Comisario de Economía de la Comisión Europea y responsable de los Fondos Europeos en la Comisión.

También se abordó la aplicación en los diferentes países de la UE de los fondos Next Generation, en la que participaron Manuel de la Rocha, secretario general de Fondos Next Generation y G20 de la Presidencia del Gobierno de España; Federico Giammusso, jefe de la Secretaría Técnica del Ministerio de Economía en el Gobierno italiano; Nunos Santos, presidente de la Agencia de Desarrollo de Portugal; e Isidro Laso , experto del gabinete de la Comisaria de Innovación y Juventud de la Comisión Europea.