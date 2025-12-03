La Diputación de Córdoba recibe el distintivo 'Amigo de Prode' por su labor y compromiso con proyectos de igualdad

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (izda.), y la presidenta del IPBS, Irene Aguilera, recogen el reconocimiento otorgado por Prode. - DIPUTACION DE CORDOBA

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 3 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Córdoba ha sido reconocida por su labor y compromiso con proyectos que promueven la igualdad con el distintivo 'Amigo de Prode', reconocimiento que ha recogido su presidente, Salvador Fuentes, en un emotivo acto que ha permitido, además, celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Según ha expresado Fuentes, "es todo un orgullo recibir de manos de Prode este galardón porque con él ponemos en valor el incansable trabajo de nuestros Servicios Sociales y del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), de los profesionales que tienen siempre la mano tendida a quienes más lo necesitan".

"Pero este acto que hoy celebramos debe servir, además, para conocer y reconocer a quienes durante más de cuatro décadas han formado parte de PRODE, quienes han hecho posible la historia de este gran proyecto que comenzó de la mano de un grupo de familias y profesionales de Los Pedroches", ha afirmado Fuentes.

Porque, ha continuado, "lo que empezó con un reto personal, bajo el liderazgo de Blas García, se ha convertido en todo un referente del tercer sector, de la economía social, de una forma de entender el desarrollo en la que la persona está en el centro y sin la que hoy no sería posible mirar al futuro".

El máximo responsable de la Diputación ha insistido en que "Prode no solo ha acompañado a las personas, sino que ha impulsado la actividad económica de toda una comarca, ha generado empleo y ha despertado vocaciones profesionales. Del mismo modo ha contribuido a reforzar la autoestima colectiva y nos ha demostrado a todos que la inclusión es todo un motor de desarrollo para el territorio".

Fuentes ha hecho hincapié en que "para nosotros Prode es mucho más que una institución local, es una red de centros, talleres, nuevos espacios de convivencia, innovación social y empleo que ya está presente en diversos lugares de la provincia".

"Por ello, no quisiera dejar pasar esta oportunidad sin agradeceros el trabajo que desarrolláis porque sin cada uno de vuestros pasos la red de apoyo social con la que cuenta nuestra provincia no sería posible. Una red de apoyo en la que siempre encontraréis la mano tendida de la institución provincial tal y como ponen de manifiesto las distintas líneas de trabajo que venimos mantenido", ha apostillado Fuentes.

El presidente de la Diputación ha concluido insistiendo en que "este reconocimiento que hoy nos otorgáis es, sin duda, un revulsivo para que sigamos trabajando con decisión y firmeza para que nuestras políticas sociales cumplan con su objetivo y contribuyan a que la igualdad de oportunidades sea real y efectiva en nuestro territorio".