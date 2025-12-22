La Diputación de Córdobda daumenta en un 28% el presupuesto de Derechos Sociales para 2026, hasta los 120 millones

Irene Aguilera, durante la presentación de los presupuestos de Derechos Sociales de la Diputación para 2026. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Área de Bienestar Social de la Diputación de Córdoba contará en 2026 con un presupuesto de más de 120 millones de euros, lo que supone un incremento de un 28%, que se traduce en más de 26 millones de euros para la próxima anualidad, según se prevé en un proyecto de presupuestos de la institución provincial que es "ambicioso", y que "posibilita atender la gran cantidad de necesidades que se dan a lo largo del año".

Así lo ha resaltado la responsable de la delegación de Derechos Sociales de la Diputación, Irene Aguilera, durante la presentación de las principales partidas, de las que ha destacado "son una apuesta clara y decidida que indica la vocación social y el gran pilar que supone el ámbito social en este presupuesto".

Aguilera ha desgranado los fondos destinados a las distintas áreas de su departamento, comenzando por las residencias de Matías Camacho y Santa María de la Merced, "dos centros que son ejemplo de cuidado, aunando estimulación y cariño a partes iguales y poniendo a los residentes en centro de las decisiones". Unos centros cuyo presupuestos se incrementan en un 4%, es decir, en más de 350.000 euros.

También ha señalado la apuesta por dos ayudas destinadas a "mejorar la vida de las personas mayores, dependientes o con discapacidad para realizar obras en sus viviendas para mejorar su calidad de vida o para la ayudas técnicas que mejoren su autonomía, para lo que contarán con 500.000 euros".

En cuanto a las asociaciones y corporaciones de carácter social, Aguilera ha enfatizado "el apoyo que la Diputación a las entidades del tercer sector lo que nos permiten llegar a más población, por lo que para la anualidad 2026 se han previsto un total de 29 convenios a los que se ha dotado con 850.000 euros, una cantidad a la que se suman los 700.000 euros previstos para la convocatoria de ayudas públicas a entidades sociales dentro del presupuesto del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS)".

PROGRAMAS DEL IPBS

Precisamente, en relación al IPBS, la delegada de Derechos Sociales ha adelantado que "el presupuesto sube un 29%, casi dos millones de euros, que se destinarán a un objetivo tan importante como necesario y que hacen que la transferencia al Instituto sea de casi 18 millones de euros".

Una cantidad a la que se suman las aportaciones que realiza la Junta de Andalucía, de forma que el presupuesto final del IPBS para la anualidad de 2026 ascienda a 117,6 millones de euros, lo que supone un 27,8% más respecto a 2025.

En este marco se incluyen programas de gran importancia como los Servicios Sociales Comunitarios que, según ha explicado Aguilera, "son la base de la atención que se da y el sustento de todas las ayudas que pueden venir resultantes de la evaluación y estudio previo de cada caso, para lo que se destinan más de dos millones de euros".

Además, en el mismo apartado se encuentran las ayudas a familias con menores en riesgo (444.030 euros), refuerzo a personas para atención a dependencia (463.234 euros) y ayuda económica a familiares (462.7501 euros). En este ámbito, la también presidenta del IPBS ha destacado las aportaciones vinculadas a la Ley de Dependencia "que es un eje fundamental que aglutina gran parte de los expedientes que atendemos, por lo que la Junta nos apoya con una aportación que este año asciende a casi 96 millones de euros".

Aguilera ha dividido el trabajo del IPBS en "tres grandes bloques que son la promoción de la autonomía, la inclusión social y familias y menores". De esta forma, el apartado destinado a ayuda a domicilio, promoción de la autonomía y ayuda a domicilio para personas con dependencia cuenta con 96 millones de euros; los programas grupales de mayores y el programa de envejecimiento activo contarán cada uno con 600.000 euros, de forma que "pongamos en el centro a las personas que dieron todo por nosotros y trabajaron muy duro para que tengamos unos derechos y una calidad de vida que nosotros ahora disfrutamos".

En lo relativo al bloque de inclusión social, Aguilera ha explicado que "la totalidad de 'Empleo Social' y 'Empleo Social Mujer' se mantiene en la cantidad del año pasado, que ya era una apuesta muy importante y que asciende a tres millones de euros, pero la valoración de los casos que llegan a los trabajadores sociales nos ha llevado a redistribuir ese dinero para dar más protagonismo al empleo social mujer, que este año partirá de más de un millón de euros, que supone un incremento de más de un 90%".

Por último, en el bloque de familias y menores, las Ayudas Económicas Familiares destinadas a familias con menores a cargo se incrementan en un 29% con lo que la partida prevista asciende a 612.750 euros; el programa de Emergencia Social contará con 350.000 euros y el programa de carácter grupal de Infancia y Familia que se incrementa en un 33 % para llegar a los 600.000 euros.

Un presupuesto que, ha concluido Aguilera, "tiene la vocación social más marcada de la Diputación de Córdoba, que se ha trabajado de manera minuciosa para aportar atención de calidad a los cordobeses y cordobesas llegando hasta el último rincón de la provincia con el firme propósito de mejorar la vida de cada uno de ellos".