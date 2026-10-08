La Diputación impulsa un atardecer musical en Ategua con la Orquesta de Plectro de Córdoba

El delegado de Cultura de la Diputación, Gabriel Duque, presenta el concierto que se celebrará en Ategua. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba continúa impulsando la programación cultural vinculada al Enclave Arqueológico de Ategua a través de un concierto, el próximo 17 de octubre, de la mano de la Orquesta de Plectro de Córdoba, en torno a Manuel de Falla y otros grandes compositores españoles.

Según ha explicado el delegado de Cultura en la institución provincial, Gabriel Duque, que ha estado acompañado por su homólogo en la Junta de Andalucía, Eduardo Lucena, "este ciclo 'Atardeceres en Ategua', propone actividades culturales coincidiendo con la puesta de sol desde este singular enclave de la provincia, como ya se pudo comprobar y disfrutar el pasado 12 de agosto, con el eclipse solar y una conferencia, que fue todo un éxito".

La actividad, que forma parte del calendario que desarrolla la Asociación Amigos de Ategua, se lleva a cabo gracias al convenio suscrito con la institución provincial, con el objetivo de poner en valor el enclave de Ategua a nivel comarcal, desde la perspectiva cultural, social y turística.

Con este acuerdo, "la institución provincial apuesta por integrar Ategua en la oferta cultural de la provincia, favoreciendo una programación permanente y diversa que permita acercar este enclave a la ciudadanía y reforzar su papel como espacio de referencia para la comarca", ha recalcado Gabriel Duque.

El concierto se suma a la programación del Año Falla, que durante 2026 conmemora el 150º aniversario del nacimiento de Manuel de Falla y el 80º aniversario de su fallecimiento.

En este sentido, la presidenta de la Asociación Cultural Amigos de Ategua, Guadalupe Morcillo, ha destacado que este enclave arqueológico, del que es titular la Junta de Andalucía, "acogerá la celebración del concierto, que cuenta ya con 280 inscritos. El objetivo de la asociación es la puesta en valor el yacimiento y, una vez más, es de agradecer poder contar con las instituciones y con la orquesta de Plectro de Córdoba que amenizará este 'Atardecer de Ategua'".

Bajo el título 'En torno a Manuel de Falla', la Orquesta de Plectro de Córdoba interpretará, tal y como ha concretado su director, Juan Luis González, "obras del propio compositor y de otros autores vinculados a la música española, entre ellos Martínez Rücker, Isaac Albéniz y Federico García Lorca, íntimo amigo del compositor".

La formación estará acompañada por las castañuelas de Susana García Jaén; la bandurria solista de Óscar Muñoz; el laúd solista de Francisco León, y las guitarras solistas de Javier Villafuerte y Fernando Camacho. La dirección correrá a cargo de Juan Luis González, con Javier Villafuerte como director asistente.

Ategua conserva restos constructivos correspondientes a distintas etapas históricas, desde el Calcolítico hasta la Edad Media, convirtiéndose en uno de los espacios arqueológicos de mayor interés de la provincia. Su ubicación en una loma ofrece, además, un escenario privilegiado para contemplar la puesta de sol.