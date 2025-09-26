La Diputación recibe de Autismo Córdoba el reconocimiento por su apoyo institucional en su gala de 30 aniversario

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en el acto del 30 aniversario de Autismo Córdoba. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

El Salón de Actos del Palacio de la Merced ha sido el escenario elegido por Autismo Córdoba para celebrar sus 30 años de existencia en una gala en la que el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha recogido el reconocimiento al apoyo institucional provincial, otorgado por la colaboración que se viene manteniendo con la asociación.

Para Salvador Fuentes, quien ha estado acompañado por la delegada de Derechos Sociales, Irene Aguilera, "es todo un honor recibir este premio, porque para nosotros el trabajo que realiza Autismo Córdoba es imprescindible desde el punto de vista social, haciéndonos más grandes como sociedad. Son ellos los que deben recibir toda nuestra gratitud".

"Hoy esta Diputación se ilumina de azul, el color que simboliza el abrazo de toda una provincia a las personas con autismo y a sus familias. Es nuestra manera de sumarnos, desde el respeto y el cariño, a un reconocimiento público y sincero hacia el trabajo de una entidad que nos exige sensibilidad, acción y compañía".

Fuentes ha insistido en que "hoy celebramos 30 años de historia de Autismo Córdoba, tres décadas de esfuerzo, de formación y acompañamiento a miles de familias, pero también de reivindicación y construcción de oportunidades".

"Este evento es un homenaje a quienes han hecho posible esta trayectoria, a las familias, a los profesionales y a las personas voluntarias. Un camino que ha hecho más grande a nuestra sociedad y que hoy ponemos en valor", ha añadido Fuentes.

Durante estos años, ha continuado, "hemos compartido momentos tan memorables como el estreno de 'El autismo invisible', película que abrió miradas y conciencias; la visita de la investigadora norteamericana Temple Grandin, referente mundial y ejemplo de superación, o la emocionante carrera por el autismo que movilizó a miles de personas en nuestras calles".

"En este camino quisiera subrayar especialmente la colaboración que esta Diputación viene manteniendo con Autismo Córdoba y que se hace visible con el apoyo al proyecto 'Entornos de Participación para la inclusión de personas con TEA y otros trastornos del desarrollo', una iniciativa que abre espacios reales de convivencia, accesibilidad y participación ciudadana", ha apostillado Fuentes.

El presidente de la Diputación ha agradecido a la presidenta de Autismo Córdoba, Paqui Suárez, su tesón y empeño, pues es "una persona que, junto a un grupo de padres y madres cordobeses, se enfrentó, ya en los años 90, a un mundo lleno de desconocimiento. Así, si hoy más de 4.000 familias forman Autismo Córdoba es porque aquellas personas pioneras supieron transformar la incertidumbre en esperanza".

Según ha expresado Fuentes, "la gala de esta noche es celebración, es visibilidad y es sensibilización; un reconocimiento a tres décadas de trabajo incansable. Pero además es un punto de partida para renovar compromisos que redunden en una mejor calidad de vida para estas familias".

"Por ello, la Diputación de Córdoba seguirá siendo aliada y acompañante de proyectos que transformen realidades, porque trabajar por la inclusión es hacerlo por la dignidad de las personas", ha concluido el máximo representante de la institución provincial.

