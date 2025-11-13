Diputación y Universidad de Córdoba destacan el carácter pionero del I Foro Social Provincial sobre Ingenierías

CÓRDOBA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba (UCO) acoge el I Foro Social Provincial Sobre Ingenierías, organizado por el Consejo Social de la UCO y la Diputación de Córdoba, con el apoyo de Fundecor, un encuentro pionero que nace con el objetivo de favorecer la conexión entre la Universidad y el entorno empresarial para promover el papel de las ingenierías en el desarrollo sostenible, la competitividad empresarial y la innovación tecnológica en la provincia.

En declaraciones a los periodistas previas a la inauguración de este encuentro, el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, acompañado del presidente del Consejo Social de la UCO, Francisco Muñoz, y del vicerrector de Transformación Digital y Gestión de Datos, Sebastián Ventura, ha resaltado que esta cita "permite conectar al mundo de la empresa con la Universidad y, especialmente, con sus líneas de investigación e innovación".

Para Fuentes, este foro "permite seguir avanzado en la ejecución del Plan Director de Innovación Tecnológico Dual, con el que desde la institución provincial estamos impulsando la formación profesional especializada y el desarrollo económico de la provincia".

En este sentido, el presidente provincial ha añadido que "si somos capaces de avanzar en ese proceso y de consolidar un microclima de investigación, innovación, transferencia de conocimiento, de crear aquí una masa crítica muy importante de empresarios, de investigadores, de formación profesional que sea capaz de detectar dónde están las necesidades y cómo preparar al alumnado para que pueda aprovechar esas oportunidades, estaremos creando una plataforma industrial que va a regenerar completamente la provincia de Córdoba".

Fuentes ha hecho hincapié en las oportunidades que se abren a la provincia de Córdoba con la Base Logística del Ejercito de Tierra (BLET), el hidrógeno verde y los polos industriales de frío, la madera y la minería, lo que refuerza el objetivo de "reindustrializar a la provincia", a lo que se suman las posibilidades de "acceder a muchos recursos que pueden venir de Europa".

"Somos capaces de conciliar objetivos tanto de la UCO, investigadores, innovadores, transferir la investigación y la innovación al tejido productivo porque con el plan que hemos puesto en marcha, hemos detectado que en torno a 60 empresas son capaces de adaptarse a una economía dual y optar a grandes contratos que pueden venir del Ministerio de Defensa", ha abundado Fuentes.

Para el máximo responsable de la institución provincial, este primer foro va a permitir "buscar lugares de encuentro, realidades de trabajo, de colaboración y de coordinación de todos estos actores que son fundamentales a la hora de promover el desarrollo de la provincia de Córdoba, de industrializar nuestro tejido productivo y avanzar en una generación de empleo de más calidad e infinitamente más digno. Aunque tenemos al turismo y a la agroindustria, necesitamos ensanchar la base tecnológica de nuestra economía".

Fuentes ha concluido destacando la importancia de poner en contacto a empresarios y universidad para "trazar la colaboración entre el tejido productivo y la ciencia de forma que se establezca un intercambio que permita conseguir que esta provincia esté más desarrollada y con más progreso".

"OFRECER A LA SOCIEDAD SUS POTENCIALIDADES"

Por su parte, el presidente del Consejo Social de la UCO, Francisco Muñoz, ha insistido en que el objetivo de este encuentro es abrir un espacio de forma que la Universidad "ofrezca a la sociedad sus potencialidades de investigación, sus nuevas técnicas docentes, sus nuevas especialidades".

Por otro lado, ha resaltado que la cita permite que "la sociedad interactúe con la universidad exponiendo qué necesidades de investigación tiene, qué huecos de prácticas puede ofrecer y las sugerencias desde el punto de vista de la ingeniería".

Finalmente, el vicerrector de Transformación Digital, Sebastián Ventura, ha subrayado que "no queremos que la Universidad sea un ente aislado", sino que "queremos que lo que hagamos sea útil, sirva para la sociedad, por eso queremos escuchar a los empresarios, a la industria y a los usuarios en general para ver cómo podemos adaptar los estudios o cómo podemos ampliar nuestra oferta académica para proporcionar un soporte docente a la sociedad, para proporcionarle la cualificación a nuestros estudiantes que van a necesitar para enfrentarse a su vida profesional".

La UCO cuenta con varias titulaciones de ingeniería que se imparten en los centros de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes, la Escuela Politécnica Superior de Córdoba y la Escuela Politécnica Superior de Belmez, que participan en el foro junto con representantes de colegios profesionales, asociaciones empresariales y entidades públicas y privadas vinculadas al ámbito de las ingenierías.

El programa prevé una primera parte que se desarrolla en forma de plenario y en la que se han incluido las ponencias sobre 'El papel de las ingenierías en la sociedad', 'El ejercicio profesional de las ingenierías', 'Ingenierías basadas en el riesgo' y 'Evolución de las tecnologías duales: oportunidades y retos en formación'. La segunda parte se ha planificado en torno a cuatro mesas de trabajo centradas en el ámbito agroforestal, el energético, civil y minero, el industrial y la informática.

Los resultados del foro se integrarán en un documento de conclusiones que servirá de base para la redacción del 'Libro Blanco (Morado) de las Ingenierías de la Provincia de Córdoba', cuya publicación está prevista para 2026. En este documento se recogerá una hoja de ruta consensuada para impulsar la formación, la empleabilidad y la innovación tecnológica en la provincia.