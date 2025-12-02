La Escuela de Minas de Belmez reconoce el apoyo y la colaboración histórica de la Diputación de Córdoba

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, interviene en la clausura del centenario de la Escuela Politécnica Superior de Belmez. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

BELMEZ (CÓRDOBA), 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha recibido, en el marco del acto de clausura del centenario de la Escuela Politécnica Superior de Belmez, fundada como Escuela de Minas en 1924, un reconocimiento por el apoyo y la colaboración histórica de la institución provincial a la labor de esta entidad, que nació en las primeras décadas del siglo XX en pleno impulso a la industrialización.

En este contexto, Fuentes ha asegurado que se siente "orgulloso de poder recibir este premio en nombre de la Diputación" y quiere "hacerlo extensivo a todas las personas, docentes, estudiantes, ingenieros o alumnado, que a lo largo de cien años han hecho posible la existencia y el prestigio de la Escuela Politécnica Superior de Belmez".

El presidente provincial ha subrayado que "hablamos de cien años de esfuerzo, de vocación de servicio, de compromiso con el progreso de nuestra tierra; de una escuela que nació en los inicios del siglo XX en un momento de transformación y esperanza. Fue entonces un testimonio del afán de progreso que marcó España antes de que los años convulsos transformaran muchas certezas".

Este acto, ha continuado, "no sólo es un homenaje a la Escuela de Minas, sino también un reconocimiento al valor del conocimiento, de la formación y las instituciones. Por eso quiero poner en valor la apuesta de la Universidad de Córdoba (UCO) por la expansión provincial, una cuestión con la que siempre hemos estado comprometidos".

En este sentido, Fuentes ha destacado el vínculo de la Diputación con la Universidad de Córdoba, que "se plasma en múltiples proyectos como nuestro apoyo a esta Escuela de Minas, a través de un programa de becas para estudiantes latinoamericanos, los programas de prácticas en la provincia, la labor del Centro Agropecuario y nuestra colaboración con centros universitarios especializados que se están abriendo en la provincia".

En cuanto al presente de la Escuela de Belmez, ha abundado en que "hoy estamos ante una escuela que hace una gran labor, especialmente por la visión y el impulso de su equipo directivo, que ha sabido situar este centro en una senda de crecimiento y actualización permanente como demuestra el estar trabajando junto a la Junta de Andalucía para impartir el Máster Interuniversitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, un hito que elevará aún más el nivel de especialización del alumnado", ha señalado Fuentes.

El máximo representante de la Diputación se ha referido también a la actualidad de la minería poniendo en valor la Estrategia para la Minería 2030 de la Junta de Andalucía, "que marca el camino hacia una minería moderna, responsable, innovadora, respetuosa con el medio ambiente y comprometida con el territorio". "En comarcas como el Guadiato la aplicación de esta estrategia puede resultar decisiva porque la minería sostenible puede ofrecer nuevas oportunidades como empleo de calidad, diversificación, desarrollo territorial y fijación de la población", ha valorado.

Finalmente, Fuentes ha insistido en que "la escuela tiene hoy más sentido que nunca, es clave para que nuestra sociedad siga aprovechando nuestra riqueza geológica bajo las claves del siglo XXI; por eso, desde la Diputación nos comprometemos a seguir apoyando a impulsando este proyecto y a seguir trabajando para que nuestros municipios y nuestras comarcas sigan creciendo".