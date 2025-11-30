El Festival de 'Tiricolonia' alcanza su XII edición con el apoyo de la Diputación de Córdoba. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido la presentación del Festival Internacional de Títeres y Artes Escénicas en la Colonia de Fuente Palmera 'Titiricolonia', iniciativa que alcanza su XII edición y que se desarrollará los días 5, 6 y 7 de diciembre.

Según ha informado la institución provincial en una nota, en relación con esta propuesta, el delegado de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque, ha señalado que "nos encontramos ante una propuesta que incluye un programa de actividades diseñado para disfrutar en familia, con el teatro y los títeres como protagonistas".

Duque ha hecho hincapié en "el compromiso de la Diputación a esta iniciativa que alcanza su XII edición, un programa que llenará las calles y espacios culturales de Fuente Palmera de magia y creatividad".

Del mismo modo, y coincidiendo con 'Titiricolonia', el 6 de diciembre volverá a celebrarse el Concurso de Pintura Rápida de este municipio, una actividad que invita a sacar el caballete y plasmar el rincón favorito de La Colonia.

Los interesados en participar en esta propuesta ya pueden inscribirse a través de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento. El programa de la XII edición del Festival Internacional de Títeres y Artes Escénicas de Fuente Palmera dará comienzo el viernes 5 de diciembre con la puesta en escena de 'Navidad Rock', a cargo de la compañía Trébol Teatro; para continuar el día 6 de diciembre con 'El Sr.Scrooge, cuento de Navidad', por parte de Ángeles de Trapo.

La última de las propuestas teatrales llegará el domingo 7 de diciembre de la mano de la compañía Atelana Teatro y su versión de la obra 'Papá quiero ser....'.