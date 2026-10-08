Fuentes pide unir formación, empresa e investigación para avanzar en la industria de la defensa en Córdoba

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, participa en la segunda jornada del Congreso Indudef. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha sido el encargado de dar comienzo a la segunda jornada del Congreso Indudef: Industria, Talento y Defensa, encuentro que se está celebrando en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) de la capital cordobesa, donde ha defendido la necesidad de conectar formación, empresa e investigación para avanzar en el desarrollo de la industria de la defensa y la logística.

Durante su intervención, Fuentes ha insistido en la importancia de este foro y de que se haya escogido Córdoba como sede, "una ciudad y una provincia que viene trabajando desde el consenso y el sentido común para que la llegada de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) se convierta en una oportunidad de desarrollo y de futuro".

Este trabajo, según ha continuado, "ha llevado a conectar formación, empresa e investigación en torno al sector logístico y a hacerlo de manera coordinada con los agentes económicos y sociales de la provincia. Porque se nos abre un importante abanico de industria auxiliar, de investigación, de innovación, de biomedicina que es impresionante".

"Y es que la defensa engloba una infinidad de actividades de investigación y de industria que abarca a cualquier base industrial que seamos capaces de tener en nuestro territorio. De ahí la importancia de contar con un plan director en el que innovación, desarrollo tecnológico, economía dual y procesos productivos estuvieran enfocados a responder a las demandas que se nos planteaban", ha matizado Fuentes.

El máximo responsable de la institución provincial ha hecho hincapié en que "esa es la economía dual, el adaptar los procesos productivos para que esas empresas de Córdoba pudiesen, con rapidez, entrar en toda la dinámica de defensa a nivel europeo y aprovechar esos empleos y esa capacidad de innovación e investigación".

Según ha señalado Fuentes, "tenemos detectadas 47 empresas en la provincia de Córdoba que de inmediato pueden, perfectamente, entrar en cualquier concurso para trabajar en un mundo de la defensa, un mundo cada vez más necesario y cada vez más importante".

A partir de ahí, según ha añadido, localizan 42 entidades de conocimiento de la Universidad de Córdoba, tanto públicas como privadas. "Esto son grupos de investigación o de innovación que están desarrollando ya métodos de investigación aplicable a esos procedimientos", ha explicado.

"Del mismo modo, desde la Diputación pusimos el foco de atención en la formación profesional, porque los ciclos formativos juegan aquí un papel absolutamente prioritario, ya que siete de cada diez empresas, consideran y necesitan formación profesional y grado superior. Y hay empresas en la provincia de Córdoba que son absolutamente admirables por la proyección nacional e internacional que tienen", ha remarcado Fuentes.

ECONOMÍA DUAL

Así, el presidente de la institución provincial ha afirmado que hay capacidades y hay que darse cuenta "que la FP tiene un futuro junto con la Universidad y los grados superiores muy importante y si somos capaces de conectar con las empresas y, por supuesto, con la investigación y la innovación para adaptarlo a su proceso productivo, hablaremos de esa economía dual".

En definitiva, según ha insistido Fuentes, "estamos preparados, tenemos 47 empresas, que están repartidas en toda la provincia de Córdoba, Córdoba capital y la provincia de Córdoba, en once ejes que tenemos localizados en los polos de desarrollo del norte y del sur de nuestro territorio".

"De ahí la importancia de que Córdoba acoja hoy este Foro que evidencia la necesidad de seguir avanzando en materia de defensa y hacerlo de la mano de UGT FICA y de un programa de interés en el que se están poniendo sobre la mesa las necesidades defensivas de Europa y la importancia de armarse para la paz, pero también las potencialidades de nuestra provincia en un sector de desarrollo y crecimiento", ha abundado Fuentes.

"Europa no puede limitarse a comprar su seguridad, tiene que fabricarla y ese es el gran mensaje que yo quiero dar aquí. Si queremos seguir siendo libres, si queremos seguir manteniendo la paz, tenemos que plantear que la defensa como un objetivo prioritario", ha insistido el presidente. Fuentes, además, ha insistido en que "estamos ante la última oportunidad para que Europa recupere su protagonismo en el tablero internacional".

EMPRESAS

En relación con las empresas presentes en el estand de la Diputación de Córdoba, su máximo responsable ha señalado que "en el ámbito de la Formación Profesional y Simulación en Realidad Virtual, contamos con el IES Luis de Góngora de la capital, que ha presentado su propuesta por la implementación de gafas 3D que ejecutan un juego interactivo --utilizado también en actividades divulgativas con niños-- destinado a reproducir y simular el funcionamiento y la operativa de un almacén en la vida real.

Además, el IES Luis de Góngora ha presenta su oferta formativa enfocada en el curso de Transporte y Logística. Al igual que el IES Tablero, utiliza dispositivos de gafas 3D para la representación y simulación del entorno operativo de un almacén.

Por otro lado, ha añadido, "en el ámbito de Emergencias, Drones y Robótica Agrícola, el IES Galileo Galilei ha expuesto sus líneas de desarrollo orientadas al soporte de cuerpos de intervención y a la mecanización del trabajo de campo".

En el ámbito empresarial han estado presente Genac (Grupo Keater) una empresa de Lucena que fabrica agua mediante tecnología atmosférica, procesando la humedad ambiental a través de mecanismos de condensación del aire. La compañía cuenta con una amplia presencia internacional, operando activamente en países árabes y alcanzando una distribución global en 78 países.

También ha contado con un espacio Flamingo, Startup enmarcada en el sector de la biomedicina. Su desarrollo tecnológico se centra en la reproducción y modelado tridimensional (3D) de patologías médicas y estructuras orgánicas. La solución permite representar en 3D afecciones complejas, como la reconstrucción de patologías específicas en un corazón para su análisis médico.