Fuentes señala la "capacidad preventiva descomunal" desplegada en Córdoba contra el Virus del Nilo

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha resaltado este lunes los resultados de la estrategia de prevención del Virus del Nilo desplegada en la provincia, asegurando que gracias al convenio de la institución provincial con la Junta de Andalucía y la Universidad de Córdoba (UCO) a través de la Unidad de Investigación Competitiva en Zoonosis y Enfermedades Emergentes, Enzoem, Córdoba cuenta con "una capacidad preventiva descomunal", que ha conllevado "la ampliación del número de trampas de vigilancia" para detectar la posible presencia de mosquitos portadores del virus.

Fuentes ha explicado en rueda de prensa que la iniciativa surgió como "propuesta del anterior director general de Enzoem, quien actualmente es presidente del Colegio Veterinarios de Córdoba, tras el grave problema que se registró hace un año cuando los principales focos del virus se detectaron en Sevilla", mientras que en la provincia de Córdoba, "ahora mismo, no tenemos motivo para estar preocupados y sí para sentirnos muy orgullosos" del "fruto de esa colaboración entre la Universidad, la Junta de Andalucía y la Diputación, que es ejemplar".

El máximo responsable de la Diputación ha subrayado que la administración provincial ha optado por "conveniar con Enzoem y con la Universidad de Córdoba el proyecto de prevención, investigación y desarrollo de esta actividad", una decisión que ha calificado como "afortunada", por los resultados obtenidos hasta el momento.

Ha destacado que el sistema ha funcionado "muy bien" y que la Diputación recibe "informes periódicamente de cómo evolucionan cada una de las trampas, qué medidas que están tomando y alertando a todos los ayuntamientos, en función del grado que tienen de amenaza", sobre "el tipo de actuaciones que tienen que realizar", pues así "lo prescribe la Junta de Andalucía".

Fuentes ha explicado que desde la Diputación han puesto en marcha una subvención dirigida a todos los municipios, para que cumplan con el plan de prevención establecido, especialmente en "el perímetro" de cada pueblo, "y allí donde surja una amenaza", de modo que, cuando "se detecta la presencia" de un mosquito portador "se pasa a fase 2", bajo el control de la Junta, y de ese modo "creamos seguridad y evitamos alarma", a través de la información que proporcionada a la ciudadanía.

En cuanto a la subvención destinada por la Diputación a los ayuntamientos, Fuentes ha indicado que con la misma se pretende "que los ayuntamientos dispongan de recursos para que puedan adoptar todas las medidas de carácter preventivo", y ha añadido que, si fuera necesario implementar medidas adicionales, como fumigaciones, se harían bajo "la tutela, tanto de Enzoem, como de la Junta de Andalucía".

El presidente de la Diputación ha destacado que "afortunadamente no hemos tenido ningún caso en la provincia de Córdoba", y ha puesto en relieve que el buen resultado "que está dando la colaboración" entre la Diputación, la UCO (Enzoem) y la Junta, de manera que, "ahora mismo, no tenemos motivo para estar preocupados y sí para sentirnos muy orgullosos" del "fruto de esa colaboración entre la Universidad, la Junta de Andalucía y la Diputación, que es ejemplar".