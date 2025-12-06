La Fundación Botí incorpora en Córdoba la descarga de catálogos y la consulta online de fondos bibliográficos

La Fundación Botí incorpora la descarga de catálogos y la consulta online de fondos bibliográfico - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, dependiente de la Diputación de Córdoba, ha anunciado que está digitalizando los catálogos de sus principales exposiciones y los fondos de su biblioteca para ampliar el acceso público a sus recursos culturales a través de su página web.

Según ha informado la institución provincial en una nota, el presidente de la Fundación y delegado de Cultura, Gabriel Duque, ha señalado que el objetivo es incrementar el contenido disponible y mejorar la experiencia de los usuarios, permitiendo la descarga directa de catálogos y la consulta online de archivos.

Duque ha subrayado que la digitalización se está realizando en colaboración con el Departamento de Archivo de la Diputación y que los fondos podrán consultarse en el apartado 'Publicaciones', donde también puede solicitarse cita para consulta presencial.

La web de la Fundación, permite ya acceder y descargar los catálogos de las exposiciones 'Trayectoria artística en la colección de la Diputación de Córdoba. 30 aniversario de su legado', de Rafael Botí; 'Bestiario', de José Manuel Belmonte, y 'Genealogía flamenca', de Julia Hidalgo.