La Gran Gala del Deporte Provincial de la Diputación de Córdoba celebrará su quinta edición en Pozoblanco

El delegado de Deportes de la Diputación de Córdoba, Antonio Martín (centro), presenta la Gran Gala del Deporte Provincial. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Silo de Pozoblanco (Córdoba) será el escenario de la Gran Gala del Deporte Provincial que el 10 de diciembre alcanzará su quinta edición. El evento, organizado por la Delegación de Deportes de la Diputación de Córdoba, está concebido "como punto de encuentro anual de todos los agentes que conforman el sistema deportivo provincial".

Así lo ha manifestado el responsable de la delegación de la institución provincial, Antonio Martín, quien, acompañado por el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, ha destacado que con este evento "se celebra, se pone en valor y se visibiliza el gran nivel de las personas y de las entidades que se dedican al deporte en nuestra provincia".

Para el delegado de Deportes, "esta provincia es una de las más destacas a nivel nacional en materia deportiva y prueba de ello son los galardonados, cuyo alto nivel es fruto del trabajo y del sacrificio de muchas entidades, ayuntamientos y de los propios deportistas".

Por su parte, el alcalde pozoalbense, Santiago Cabello, tras agradecer a la Diputación la organización de este evento en Pozoblanco, ha puesto en valor el conjunto de entidades que trabajan por el deporte pozoalbense y ha destacado "el esfuerzo importante que realizamos desde el Ayuntamiento para colaborar con los diferentes colectivos y ser referente no solo en la provincia, sino también en Andalucía y España".

El regidor, que ha mencionado el importante número de pruebas de alto nivel que acoge el municipio, ha hecho hincapié en algunas de las inversiones que realiza el consistorio "intentando mejorar nuestras infraestructuras municipales, sobre todo deportivas, como la mejora del campo de gol o la ampliación de la nave de atletismo y la mejora de la cubierta, gracias al apoyo de de la Diputación".

En cuanto a la Gala, serán los deportistas Lourdes Mohedado y Leandro Iglesias los encargados de conducir un evento que también contará con la participación del humorista Pedro Ángel Roca y con la actuación del grupo cordobés Fuente Nueva.

En el transcurso de la misma, que se iniciará a las siete de la tarde, se darán a conocer los premios Sportius Virtute, que en esta edición han recibido un total de 132 solicitudes. Además, se entregarán las menciones especiales a entidades, profesionales y deportistas por su contribución a la mejora del deporte en la provincia.

Estos galardones recaen en el Ayuntamiento de Pozoblanco, por el grado de excelencia alcanzado con el fomento del deporte en su localidad; en la cooperativa Covap, por su apoyo al deporte a través de iniciativas como la Copa Covap o la serie de conferencias 'Cuerpo y mente, en el deporte y en la vida', y en Alfonso Cabello, ciclista internacional cordobés que fue reconocido en la Gala de 2024 con la mención especial por sus logros en los Juegos Olímpicos de París y que en 2025 ha seguido cosechando éxitos.

También se reconoce a Ciclos Cabello, por su trayectoria de contribución a la promoción del ciclismo en la provincia y por la organización de eventos de repercusión nacional como la MTB Guzmán el Bueno y la Gran Fondo Sierra Morena, y al Club Deportivo Pozoblanco, en reconocimiento a su trayectoria en la promoción del fútbol para todas las edades y que en la temporada 25-26 cumple 100 años desde su fundación.