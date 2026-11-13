Hinojosa del Duque (Córdoba) celebrará el III Mercado Gastronómico de Los Pedroches el 20, 21 y 22 de noviembre

Presentación del III Mercado Gastronómico de Los Pedroches. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este viernes la presentación del III Mercado Gastronómico de Los Pedroches, iniciativa que se celebrará en Hinojosa del Duque los días 20, 21 y 22 de noviembre y que cuenta con el apoyo de la institución provincial, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco).

En relación con esta propuesta y en rueda de prensa, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo Félix Romero, ha insistido en que "Hinojosa del Duque convierte el sabor de Los Pedroches en actividad para sus empresas, sus comercios, su hostelería, sus alojamientos, gracias a esta iniciativa que es una tarjeta de visita para toda la comarca".

Romero ha remarcado que "se esperan superar las 15.000 visitas que se produjeron en ediciones anteriores, una expectativa que es ambiciosa pero que se va a seguir consolidando con el paso del tiempo. Hablamos de personas que puedan comprar los productos, consumir en nuestros bares, en nuestros restaurantes, entrar en los comercios, conocer nuestro paisaje y nuestra manera de vivir".

Sin duda, ha continuado, "una buena experiencia en la mesa, una buena experiencia con productos 'Sabor a Córdoba' que supone, además, la antesala de una visita permanente a nuestros pueblos. Eso es lo que pretendemos desde la Diputación, abrir la puerta a los productores, darles mayor visibilidad y generar esa alianza con los municipios en los que tienen ubicada su industria, sus queserías, sus secaderos de jamones y, en resumen, todos los productos que son líderes mundiales.

"En resumen, Los Pedroches tienen calidad para conquistar las mejores mesas y con 'Sabor a Córdoba', con la marca promocional de la Diputación de Córdoba, ayudamos a que esa calidad se convierta en empleo, en oportunidades para los jóvenes y en futuro para nuestros pueblos", ha concluido Romero.

Por su parte, el alcalde de Hinojosa del Duque, Matías González, ha insistido en que "en su III edición, nuestro Mercado Gastronómico incorpora novedades como la presencia de food trucks o actuaciones musicales que se desarrollarán durante todo el fin de semana".

González ha manifestado, además, que tras el éxito de la pasada edición, el mercado regresa con el propósito de seguir poniendo en valor los productos de Los Pedroches, apoyar a los productores y empresas del sector y convertir la gastronomía en un importante atractivo para los vecinos y visitantes, además del turismo".

"Durante tres días, reuniremos diferentes propuestas gastronómicas en torno a los productos de Los Pedroches, convirtiéndose en una oportunidad para disfrutar, degustar, disfrutar la calidad y la variedad de la gastronomía nuestra comarca, una comarca con identidad gastronómica propia y que pone en valor el trabajo de sus productores, empresas y establecimientos, así como la calidad de la materia prima de nuestro territorio", ha concluido González.

UN QUESO DE LOS PEDROCHES, 6º EN EL INTERNATIONAL CHEESE FESTIVAL

Durante su intervención, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación ha trasladado su felicitación a la familia Mena, "a la familia de la Quesería Fuente La Sierra de Pedroche, cuyo queso curado ha alcanzado el sexto puesto en los World Cheese Awards, que se están celebrando actualmente, en la ciudad de Córdoba".

Romero ha insistido en que "entre más de 5.330 quesos, una elaboración de Córdoba, de la comarca de Los Pedroches y del municipio de Pedroche ha llegado a lo más alto del Concurso Internacional, siendo el mejor queso español situado en la final, y eso nos llena de orgullo a toda la provincia, a la Diputación de Córdoba y lógicamente a la marca promocional de los cuales son empresa adherida, 'Sabor a Córdoba'".

"De Pedroche, de la comarca de Los Pedroches, al resto del mundo, como siempre decimos. Y es una noticia para sentirnos muy orgullosos de lo que hacemos en Córdoba y de las personas que trabajan cada día en los pueblos de Córdoba", ha apostillado Romero.

Para el también presidente de Iprodeco, "un queso de leche cruda de oveja, con cuajo vegetal y con la receta tradicional también de Los Pedroches. Receta en la que estamos también trabajando para poder convertirla en una denominación de origen protegida en un corto periodo de tiempo".