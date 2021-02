Juan Romero es reconocido como 'Hijo Predilecto de la Provincia' de Córdoba por su lucha por la democracia

CÓRDOBA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha reconocido este viernes por su lucha por la democracia a Juan Romero Romero, fallecido en 2020 y último español superviviente del campo de concentración de Mauthausen, como 'Hijo Predilecto de la Provincia', en un acto en el que han intervenido la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo; el presidente provincial, Antonio Ruiz; el delegado de Memoria Democrática, Ramón Hernández; el presidente de Amical de Mauthausen, Enric Garriga; y la cónsul general de Francia en Madrid, Marie-Christine Lang, en representación de la familia.

En su intervención, Carmen Calvo ha recordado que Juan Romero "padeció las consecuencias de la Guerra Civil y la dictadura en España, sufriendo persecución y exilio por razones ideológicas y políticas", resaltando que "el fascismo le atropelló dos veces", pues con "el régimen nazi amparado por Vichy, y ante la inacción del régimen español, sufrió el inmenso martirio de los campos de exterminio, dispuesto a dar su vida para defender sus ideas y un régimen democrático constitucionalmente establecido".

De esta manera, ha proseguido la vicepresidenta, la historia de Juan Romero "nos habla de un exilio compartido por cerca de medio millón de compatriotas obligados a abandonar España por haber defendido un sistema constitucional legítimo, como del que disponemos afortunadamente ahora", todo ello "ante el miedo a la represión, el maltrato o la muerte".

En Francia, Juan Romero tuvo un "triste recibimiento" pues fue "recluido en el campo de concentración de Vernet d' Ariège", tal y como ha explicado Calvo, quien ha detallado que, a pesar de ello, Romero, "como otros muchos españoles", no dudó "en ponerse al lado de la bandera tricolor francesa y defender el lema de la libertad, la igualdad y la fraternidad, porque era la bandera de sus valores, de la civilización y de la democracia" y se alistó en la Legión Extranjera para continuar "su lucha contra la ocupación nazi". Posteriormente, fue hecho preso trasladado y deportado al campo de concentración Mauthausen.

"Afortunadamente --ha celebrado Carmen Calvo--, Juan Romero logró sobrevivir a numerosas penurias en el campo de concentración hasta la conclusión de la Segunda Guerra Mundial". "Es una historia de padecimiento, pero también de superación; de miseria, pero también de dignidad", ha subrayado la vicepresidenta, quien ha agradecido a las autoridades francesas y a su familia que lo mantuvieran "cálido y feliz durante toda su vejez".

"UN HÉROE"

Por su parte, el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha puesto de manifiesto que "con esta distinción pretendemos reparar y reconocer, si ello es posible, la memoria, legado y lucha de Juan Romero", resaltando que es "un héroe" que "defendió con su propia vida y pagó hasta con su propia cuna, la libertad, la justicia y la democracia en su país".

"Hoy, la figura de nuestro hijo predilecto, supone además un agradecimiento hacia aquellas personas que, como Juan Romero, lucharon por unos valores sobre los que se asienta nuestra sociedad actual, y con quienes durante décadas la sociedad ha sido tan injusta, al no recuperar su memoria ni reconocer el maltrato y la persecución a la que se vieron sometidos", ha continuado Ruiz, quien ha agradecido la presencia telemática de los hijos de Romero "quienes han podido compartir el orgullo de saber que su padre, desde la integridad y la razón, defendió unas ideas que no perseguían un beneficio propio, sino la solidaridad, la libertad y la paz".

"La Ley de Memoria Democrática supuso un paso hacia adelante, pero no debemos perder de vista que seguirá incompleta mientras exista una sola víctima que no sea reconocida y dignificada", ha remarcado Ruiz, quien ha destacado "la labor y perseverancia de la vicepresidenta primera del Gobierno, ponente del nuevo proyecto de Ley y que supone un avance importante en la defensa de los valores democráticos y de la convivencia".

A modo de conclusión, el presidente de la institución provincial ha remarcado que "con este acto alzamos la voz alta y clara para reconocer la patria que el franquismo usurpó a Juan Romero Romero, una patria que pudieron quitar en el papel, pero nunca le arrebataron en su mente ni en su corazón".

"VALORES, LUCHA, SUFRIMIENTO Y COMPROMISO"

En este sentido, el delegado de Memoria Democrática en la institución provincial, Ramón Hernández, ha hecho referencia a que "en actos como el de hoy reconocemos por fin los valores, la lucha, el sufrimiento y el compromiso de una de las personas olvidadas, a las que debemos los que somos hoy, las libertades y derechos de los que disfrutamos".

Hernández ha explicado que "con este homenaje avanzamos en la reparación de una deuda que ya se nos reclamaba desde hace demasiado tiempo", un reconocimiento a Juan Romero que "trata de sacarle a él y a otros miles de españoles de la penumbra en la que se los sumió, héroes y víctimas como nuestro vecino de Torrecampo, a quienes su tierra les debía este agradecimiento y esta disculpa".

Entretanto, el presidente de Amical de Mauthausen y otros campos, Enric Garriga, ha afirmado que "rendir homenaje a Juan Romero y a tantos luchadores antifranquistas y antifascistas, a los primeros luchadores en Europa contra el fascismo, es un deber, una necesidad que no podemos eludir". "El mayor acto de homenaje y de memoria no es solo recordarlo, sino continuar su lucha", una lucha "que es de todos, que no es del pasado sino del presente, para conseguir este mundo nuevo, fraternal y solidario", ha concluido Garriga.

"PASADO GLORIOSO"

Para finalizar, la cónsul general de Francia en Madrid, Marie-Christine Lang, en representación de la familia de Juan Romero, ha recogido la distinción, una condecoración que, ha dicho, "viene a recompensar el pasado glorioso" del ya 'Hijo Predilecto de la Provincia'.

"La memoria de estas páginas de la historia que compartimos constituyen una parte importante del espacio común que une nuestros dos países", pues "Francia y España tienen el deber y la voluntad no olvidar a todos estos hombres y a todas estas mujeres a los que obligaron a tomar el camino del exilio", ha expresado.

Durante la celebración del acto han estado presentes, entre otras autoridades, la delegada del Gobierno de España en Andalucía, Sandra García; el alcalde de Córdoba, José María Bellido; la subdelegada del Gobierno central, Rafaela Valenzuela; y el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Antonio Repullo. Además, han asistido telemáticamente Bernard Romero, Jeannine Romero y Jocelyne Dart, hijos de Juan Romero; Jacques Dart, marido de Jocelyne; y Eva Kerger, nieta de Juan Romero; así como otros hijos de republicanos exiliados en Francia y numerosas autoridades francesas, al igual que el periodista Carlos Hernández, autor del documental 'La niña que sonríe cada noche a Juan Romero'.

El acto, retransmitido en directo a través del YouTube de la Diputación de Córdoba, puede volver a visionarse a través del enlace 'https://youtu.be/gePqHcRJvaY'.