Junta y Diputación de Córdoba acuerdan colaborar en la formación en emergencias y los planes contra incendios forestales

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz (d), y el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes (i), durante la visita institucional a la Diputación de Córdoba. - Guillermo Morales - Europa Press

CÓRDOBA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, han mantenido este jueves un encuentro en el que han avanzado en la mejora de la formación en emergencias con la firma de un acuerdo con el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía para reforzar la preparación de los profesionales del Consorcio Provincial de Bomberos y Protección Civil, así como con la formalización de un convenio con el 112 Andalucía para apoyar la redacción de los Planes Locales de Emergencias por Incendios Forestales (Pleif), que regulan la respuesta municipal ante fuegos forestales.

En este contexto, Sanz ha remarcado que con estos acuerdos "se sitúa a Córdoba como referente en la formación del personal en la gestión de emergencias", recalcando la importancia de "contar con un modelo de gestión de las emergencias que dé una respuesta con garantías a los retos que plantea el cambio climático, como el tren de borrascas que atravesó Andalucía hace quince días y que todavía mantiene a personas desalojadas de sus casas".

También ha recordado que Andalucía ha abierto camino en España con la creación de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) y ha incidido en la importancia de "estar preparados para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía". "Hemos visto en las recientes tragedias cómo con planificación, prevención, coordinación, con recursos y profesionales formados en emergencias la respuesta es la que se necesita", ha afirmado.

Por su parte, Fuentes ha recordado la colaboración entre ambas administraciones que se evidencia en el acuerdo que permite utilizar las instalaciones del Centro Agropecuario o los parques de Bomberos de la provincia para impartir enseñanzas en materia de seguridad y medio ambiente, además de las materias relacionadas con la agroindustria.

El presidente de la Diputación ha apuntado que, "nuestro objetivo es avanzar en el compromiso que tenemos con dos pilares fundamentales como son la preparación de nuestro personal de emergencias y el impulso de la Formación Profesional, sin los cuales no sería posible mantener el nivel de excelencia en estas materias en nuestra provincia".

Para Fuentes, "Andalucía es un referente en la gestión de emergencias, gracias al trabajo que se realiza desde la Consejería que lidera Antonio Sanz, con un enfoque que se basa en la planificación, la anticipación y la coordinación y cooperación entre administraciones".

En este sentido, ha recordado que "la gestión que se ha realizado en el trágico accidente de Adamuz o durante el temporal que ha sufrido Andalucía ha sido ejemplar". "La coordinación entre administraciones, la profesionalidad de los equipos de emergencias y la rápida activación de los protocolos han sido determinantes, lo que ha demostrado que Andalucía cuenta con un sistema sólido, eficaz y preparado para afrontar situaciones extremadamente complejas", ha destacado el presidente de la Diputación.