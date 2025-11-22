Más de 80 candidaturas en los Premios Juventud de Córdoba que reconocen el talento de la población juvenil

CÓRDOBA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced ha acogido la celebración de la entrega de los Premios Juventud de la Diputación de Córdoba, reconocimientos que en esta edición han contado con más 80 candidaturas, "lo que evidencia la aceptación que estos galardones tienen en nuestros municipios".

Según ha indicado la institución provincial en una nota, el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien acompañado por la delegada de Juventud, Sara Alguacil, ha sido el encargado de recibir a los premiados y poner en evidencia "la importante labor del movimiento juvenil en nuestra provincia, en ámbitos como el compromiso social y el voluntariado".

Además, ha destacado que el reconocimiento al sector poblacional más joven en materias como el "asociacionismo, emprendimiento, cultura, ciencia y tecnología, deporte, inclusión e igualdad".

En este sentido, Fuentes ha estimado que para esta Diputación "resulta imprescindible visibilizar el trabajo que se realiza en todos estos ámbitos de actuación" y a los que los jóvenes cordobeses dedican su tiempo "de manera desinteresada", un trabajo "en muchas ocasiones poco visible".

Al hilo, el máximo responsable de la institución provincial ha hecho hincapié en que cada uno de estos jóvenes encarnan "valores fundamentales" para la sociedad, "valores que representan el compromiso, creatividad, empuje, excelencia, solidaridad y la voluntad de construir una provincia más justa y más próspera".

En concreto, el Premio Juventud Diputación de Córdoba en el ámbito del Compromiso Social, Voluntariado y Asociacionismo ha sido para la Mesa Local de la Juventud de Puente Genil (Córdoba), un espacio que "impulsa la participación activa de los jóvenes en la vida social, cultural y europea del municipio"; en la categoría de Igualdad, Diversidad Sexual y Género, el reconocimiento ha sido para la especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria, Alicia María Cosano; en el ámbito de Inclusión de Personas con Capacidades Diferentes, el premio se ha otorgado a la Asociación Cuenta Conmigo de Rute, colectivo que trabaja desde 2008 "por la inclusión social, educativa y laboral de las personas con discapacidad y sus familias".

En la categoría de Mejor Expediente Académico PAU (Pruebas de Acceso a la Universidad), se ha premiado al joven de Cabra Alfonso María Soldado Jiménez, que ha obtenido una nota final de 13,925; el galardón en la categoría de Cultura ha sido para la artista plástica, ilustradora y muralista cordobesa, Clara Gómez, cuya obra "ha recorrido un camino de experimentación técnica y reflexión social"; el jurado ha decidido que el Premio Juventud en Emprendimiento sea para el creador del restaurante Fonxos Street Food en Cabra, Antonio Roldán Benítez.

Durante la Gala también se ha hecho entrega del premio en el ámbito de las Ciencias y la Tecnología al graduado en Biología Juan Luis López, quien ha realizado un trabajo de investigación sobre el cáncer, el metabolismo y la medicina preventiva "desarrollando hallazgos con gran potencial de aplicación clínica". El galardón en la categoría de Deporte Joven ha sido para la joven de 17 años, Maya Alcaide, jugadora de parabádmiton, Campeona de España en 2025 y bronce en el Internacional de República Checa, y que convive con espina bífida, pero "ha transformado cada desafío en fuerza y determinación". Por último, se ha concedido un Premio Honorífico al Centro de Información Juvenil (CIJ) de Puente Genil, que se ha consolidado como un modelo de buenas prácticas en políticas de juventud, "ejemplo de gestión pública innovadora, participación real y cooperación europea".

Para finalizar, la Diputación provincial ha señalado que el acto ha permitido, además, la presentación del calendario del Centro de Información Juvenil, en un evento que ha estado amenizado con la actuación de Lalola & las de atrás.