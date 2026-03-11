El Pleno de la Diputación de Córdoba aprueba el Plan 'Diputación Invierte 2026' con una cuantía inicial de 10,6 millones

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, durante la celebración del Pleno extraordinario. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Córdoba ha aprobado este miércoles, en sesión extraordinaria y con el voto a favor de PP, la abstención de IU y los votos en contra de PSOE y Vox, las normas para la elaboración, aprobación y ejecución del 'Diputación Invierte. Estrategia para la Reconstrucción de Córdoba 2026', "un instrumento dotado con 10.580.000 euros que es esencial para los municipios y que favorece la gestión municipal".

Así se ha expresado el máximo responsable de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien ha explicado que "aunque el plan se ha aprobado por una cuantía que alcanza casi los 10,6 millones de euros", el compromiso es "incluir todos los fondos que sean posibles a través de la incorporación de remanentes hasta superar los 17 millones de euros invertidos el año pasado".

Fuentes ha abundado en que "se trata de un instrumento esencial para los municipios, una herramienta que favorece la gestión municipal en un momento como el actual que requiere celeridad y efectividad por parte de las administraciones públicas". Así las cosas se están "sacando adelante asuntos que no admiten demora porque suponen invertir".

"La Diputación de Córdoba, mediante este plan, no solo garantiza la prestación de servicios esenciales, sino que impulsa la transformación digital y la lucha contra la despoblación. Es una apuesta decidida por una provincia que no renuncia a su desarrollo ni deja atrás a sus municipios", ha manifestado.

Fuentes ha adelantado que "las cuantías se abonarán en julio y son los ayuntamientos los que deciden a qué destinar los recursos que reciben, bien para actuaciones que vengan como consecuencia del tren de borrascas o bien para complementar sus equipamientos, infraestructuras o lo que estimen conveniente".

En cuanto a los criterios de reparto, ha continuado, "serán los mismos que en ediciones anteriores pero se acortan los plazos de alegaciones y exposición pública para que pongamos a disposición de los municipios los fondos a la mayor brevedad posible".

La cantidad que percibirán los municipios se fijará teniendo en cuenta una cuantía fija por entidad del 48,625% y unas cuantías que dependen de criterios de población (10% según cantidad de población relativa de cada entidad con respecto a la población total del conjunto de municipios, 10% según un factor de nivelación decreciente y 12,5% según porcentaje de despoblación).

Se tendrán también en cuenta criterios de dispersión (5% por número de núcleos secundarios, 2,5% por población fuera del núcleo principal), un 7% según los últimos datos de desempleo y un 4,375% se distribuye a partes iguales entre los municipios de la Zona Norte.

De la cuantía global del 'Diputación Invierte', 580.000 euros irán destinados a las diez mancomunidades en base a unos criterios prefijados. Las cantidades oscilan entre los 36.491 euros que recibe la Mancomunidad de Municipios Vega del Guadalquivir y los 94.300 euros de la Mancomunidad de la Subbética.

Las actuaciones podrán haberse iniciado, pero no podrán estar finalizadas antes de la apertura del plazo de presentación de solicitudes por parte de las entidades beneficiarias. En todo caso, ningún gasto podrá ser anterior al 1 de enero de 2026 y el plazo para ejecutar las actuaciones finalizará el 30 de junio de 2027.