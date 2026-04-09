Pozoblanco se prepara para la XXXII Feria Agroganadera de Los Pedroches, feria referente del sur de Europa

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (segundo por la izda.), en la presentación de la XXXII Feria Agroganadera y XXII Agroalimentaria de Los Pedroches. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comarca de Los Pedroches se prepara para celebrar del 15 al 19 de abril su XXXII Feria Agroganadera y XXII Agroalimentaria, citas que cuentan con el respaldo y apoyo de la Diputación de Córdoba y que convierten estos días el municipio de Pozoblanco en espacio de exposiciones y concursos de las distintas razas ganaderas, así como de ponencias y actividades culturales y gastronómicas.

En rueda de prensa, el máximo representante de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha destacado de la feria que "es un modelo único en España y un referente en el sur de Europa, algo que se ha conseguido gracias al esfuerzo de unos ganaderos que se dejan el alma para sacar adelante sus explotaciones y unas cooperativas que están haciendo una labor de industrialización de la zona norte encomiable".

En este contexto, Fuentes ha destacado que se trata de "tradición ganadera, industria agroalimentaria de primer nivel e innovación y tecnología". Asimismo, ha remarcado que este encuentro es "mucho más que una exposición, es un centro de negocios y desarrollo industrial; no es una feria cualquiera, sino un mercado de encuentro e intercambio de conocimiento, información y negocio", ha manifestado Fuentes.

El presidente provincial, que ha valorado el papel de una empresa como Covap en la comarca, ha insistido en que desde Córdoba se están vendiendo lo que mejor se sabe hacer, "además de reforzar la marca de las empresas, que son muy competitivas, y del territorio".

Por otro lado, el delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Francisco Acosta, ha señalado que esta feria "se consolida como un escaparate clave para el sector primario", promoviendo "la calidad de las producciones locales, el intercambio de conocimiento y la dinamización económica de la comarca", al tiempo que "pone en valor las tradiciones y la identidad rural de Los Pedroches".

Por su parte, el alcalde de Pozoblanco y presidente de Confevap, Santiago Cabello, ha dado algunas cifras de esta edición destacando que "contamos con 90.000 m2, casi 300 expositores de agricultores, ganaderos y empresarios y casi 1.000 animales; es una de las ferias más importantes del sur de Europa".

En cuanto a las novedades de este año, Cabello se ha referido al nuevo Pabellón Lácteo, en la Casa de la Juventud, "donde por primera vez se verá un robot funcionando dentro del vacuno de leche"; el Pabellón de la Dehesa, donde habrá showcookings con productos de la zona, o la celebración de un tentadero público con reses de la Asociación de Ganaderos de Lidia y el concurso de perros de pastores de la IV Liga Induvap, "que incluye una actividad relacionada con la experiencia de mujeres ganaderas con perros pastores".

En representación de Covap, José María Garrido ha subrayado que "el sector atraviesa una transformación profunda y retos derivados de su adaptación al momento actual, pero cada vez es más protagonista en avances relacionados con la sostenibilidad, la innovación y la eficiencia productiva".

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

El jueves 16 de abril se podrán visitar las exposiciones de vacuno de leche, caballos, ganado ovino de carne, ganado bovino y ganado porcino ibérico. Asimismo, tendrá lugar el Concurso de Caballos Pura Raza Española, el XXIV Concurso Regional de la Raza Merino Fleischschaf, el Concurso Regional de la Raza Merino, el Concurso de Raza Porcina Ibérica y el XIV Concurso Nacional de la Raza Negra Andaluza.

El viernes continuarán las exposiciones de ganado, habrá una demostración de cocina a cargo del chef Carlos Fernández, de Karan Bistró, y se entregarán los premios de los distintos concursos de ovino. Además, habrá una cata de AOVE, el concurso de pastoreo con perro, el I Concurso Andaluz de Ganado Vacuno Raza Limusín y una mesa redonda sobre 'Experiencias de mujeres ganaderas con perros pastores'.

El día 18 de abril habrá un tentadero público de ganado bravo en la Plaza de Toros, continuarán las exposiciones de ganado y tendrá lugar la III Copa de Andalucía Concurso Territorial de Doma Vaquera. En materia gastronómica, habrá una cata de quesos, otras de mariscos Supramar y varias demostraciones de cocina.

Finalmente, el domingo, día 19 de abril, tendrá lugar la gran final del concurso de pastoreo con perro y actuará el grupo de jotas La Faneguería. Además, se entregarán los galardones Confevap 2026.

JORNADAS TÉCNICAS

Por su parte, las Jornadas Técnicas de Formación e Innovación organizadas por Confevap estarán dedicadas el martes, 14 de abril, a la ganadería extensiva, el vacuno de leche, el porcino ibérico y la dehesa. Se presentarán proyectos innovadores como Celegand, AgriSOS y Forrajes 2.0 y se abordarán cuestiones estratégicas del sector lácteo. Las ponencias sobre el porcino tratarán sobre bioseguridad y enfermedades como la peste porcina africana. La jornada se completará con un bloque dedicado a la dehesa.

El miércoles, 15 de abril, continuará con sesiones centradas en el vacuno de leche y de carne, así como en pequeños rumiantes y ovino de carne. Durante la tarde, habrá una mesa redonda de experiencias reales de ganaderos, así como ponencias sobre control de enfermedades como el pedero y el manejo de ganado con perros pastores.