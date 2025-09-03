El proyecto 'Arte Viva' cierra su segunda edición en Los Blázquez (Córdoba) con 14 mujeres creadoras

La delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana, Auxiliadora Moreno, en el acto de clausura de 'Arte Viva'. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

LOS BLÁZQUEZ (CÓRDOBA), 3 (EUROPA PRESS)

La segunda edición del proyecto 'Arte Viva, Mujeres en Acción', un encuentro impulsado por la Diputación de Córdoba, ha reunido en el albergue de Los Blázquez a 14 mujeres creadoras en distintas disciplinas artísticas, que han compartido experiencias durante una semana.

La delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana, Auxiliadora Moreno, ha participado en el acto de clausura en el que ha destacado que se trata de "una iniciativa pionera con la que buscamos impulsar el talento femenino de la provincia y con la que tratamos de promover redes de colaboración entre las participantes".

Moreno ha explicado que "las 14 creadoras han sido seleccionadas de entre un total de 40 propuestas recibidas, para lo que se ha tenido en cuenta el carácter innovador en cada una de las áreas en las que han participado, que son tan diversas como la literatura, las artes plásticas, la fotografía, el teatro, el cine y la música".

"En esta ocasión, no solo hemos contado con creadoras de la provincia, sino que la participación se ha ampliado a otras regiones de España e incluso tenemos alguna representación internacional, lo que refuerza el carácter diverso y multicultural de esta iniciativa", ha indicado la delegada.

Moreno ha detallado el programa de esta iniciativa que "ha incluido talleres, mentorías personalizadas o charlas inspiradoras, junto a otras posibilidades como espacios para la creación individual o colectiva, de forma que durante una semana el albergue de Los Blázquez se ha transformado en un espacio para la experimentación, la creación artística y el acompañamiento profesional para ayudar a las creadoras".

Además, ha añadido que "este proyecto conlleva un trabajo intenso que ha culminado con una muestra final que ha esado abierta al público y donde las artistas han compartido los resultados de su proceso creativo".

El proyecto 'Arte Viva, Mujeres en Acción', que concluyó ayer, ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Los Blázquez y con la producción de Imprevisible Film, cuyo director, Dany Ruz, ha apostillado que la intención es que "esta residencia sea un espacio de transformación, donde las artistas encuentren inspiración en la convivencia y en el territorio, y donde el arte se viva como una herramienta de cambio y empoderamiento".