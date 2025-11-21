Puente Genil enciende su iluminación navideña para hacer brillar la provincia de Córdoba

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 21 (EUROPA PRESS)

El municipio de Puente Genil (Córdoba) empieza este viernes a brillar y a mostrarse al mundo entero gracias al encendido de su alumbrado navideño, un evento que genera cada año mayor expectación gracias a sus más de dos millones de puntos de luz, obra de la empresa pontanesa Ximénez Group, y a una extensa programación que engloba más de 30 de actividades.

La delegada de Recursos Humanos y Energía de la Diputación de Córdoba, Tatiana Pozo, que ha participado junto al alcalde de la localidad, Sergio Velasco, en este tradicional inicio de la campaña navideña, ha subrayado que "hoy Puente Genil se ilumina por partida doble porque no sólo encendemos nuestra Navidad provincial, sino que rendimos homenaje a un gigante de la luz que cumple 80 años, el Grupo Ximénez".

"Gracias a la propuestas de Ximénez Group, que cada año logra sorprendernos con nuevos elementos, Puente Genil se ha consolidado como referente internacional del turismo navideño. Este grupo es el ejemplo vivo del genio emprendedor cordobés siendo uno de los mayores empleadores de la provincia", ha manifestado.

Además, ha continuado Pozo, "el mérito de Ximénez va más allá de lo económico, es un mérito de identidad y proyección pues han llevado el nombre de Puente Genil a más de 50 países llegando a hitos como la iluminación de capitales emblemáticas. Han iluminado ciudades como Madrid, Vigo o Barcelona en España y han cruzado océanos para llevar nuestra Navidad a lugares como Nueva York, Moscú, Dubái, Bruselas, Londres, Ciudad de México, Milán y Oslo".

Con respecto al acto de reconocimiento celebrado para homenajear al fundador de la empresa matriz Ximénez Iluminación, Francisco Jiménez Carmona, Pozo ha recordado cómo "lo que se inició hace 80 años en la calle Alcaide con una sencilla estrella, que colocó para iluminar su establecimiento de electrodomésticos, es hoy un proyecto referente a nivel internacional en iluminación decorativa y artística".

Este año el municipio estrena gran parte de su iluminación navideña, que ha sido diseñada especialmente por Ximénez Group. Las calles se llenarán de luz gracias a casi dos millones de puntos de luz LED, incluyendo el tradicional espectáculo del Romeral y, como novedad, un proyecto inédito a nivel mundial, 'Gold Dream', un espectacular techo mágico instalado en La Matallana que convierte el paseo en un escenario de ensueño con cientos de miles de destellos dorados suspendidos que parecen caer del cielo.

La instalación de este año estará compuesta por 280 arcos luminosos, 115 farolas decoradas, nueve motivos agrupados, dos fachadas iluminadas, diez figuras de suelo, cuatro letreros luminosos, 840 guirnaldas, ocho proyectores y la decoración de unos 150 árboles naturales.

En cuanto a la programación navideña, incluye más de 30 actividades para todos los públicos, entre las que destacan los conciertos, la Carrera de Navidad Miguel Ríos, los pasacalles y las actividades infantiles.