Unos 3.000 mayores de Almería viajan a La Cala de Mijas (Málaga) a través del programa 'Equipaje de experiencias'

Programa 'Equipaje de experiencias' de la Diputación de Almería.

ALMERÍA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha acompañado a un grupo de personas mayores que participan en la quinta edición de 'Equipaje de experiencias', un programa que impulsa la convivencia, el ocio y el envejecimiento activo y que este año incluye un viaje a La Cala de Mijas (Málaga) para 3.000 personas.

Con este programa, los mayores "disfrutarán de jornadas formativas, culturales y de convivencia", según ha indicado la Diputación en una nota, en la que señala que los participantes se van a distribuir en 15 grupos, que viajarán entre noviembre y febrero.

El programa está dirigido a mayores de 65 años y prioriza la participación de quienes no pudieron acceder a ediciones anteriores para garantizar la igualdad de oportunidades. La institución desarrolla así una propuesta social que permite a los mayores "vivir experiencias compartidas fuera de su entorno habitual y reforzar los lazos personales".

Durante el encuentro, el vicepresidente y diputado provincial de Bienestar Social, Ángel Escobar, ha tenido la oportunidad de compartir tiempo y conversación con los mayores, con quienes ha destacado la importancia de este programa como espacio de disfrute, aprendizaje y bienestar emocional.

"Ver la ilusión con la que afrontáis cada jornada nos confirma que este proyecto tiene sentido y cumple su objetivo: que sigáis disfrutando de nuevas experiencias y momentos para recordar", ha señalado.

Escobar ha subrayado que 'Equipaje de experiencias' es una de las iniciativas sociales más valoradas por los mayores de la provincia y ha incidido en que "apostar por nuestros mayores es apostar por una provincia más humana, cohesionada y agradecida con quienes han contribuido a construirla".

En este sentido, ha recordado que el programa "no solo ofrece actividades de ocio, sino que favorece la convivencia, el bienestar emocional y el intercambio de vivencias entre personas de distintos municipios".

El vicepresidente y diputado de Bienestar Social ha añadido que este programa refleja una forma de entender la política social "basada en la cercanía y la atención a las personas".

"Desde la Diputación trabajamos para que todos los mayores, vivan donde vivan, puedan acceder a iniciativas que mejoran su día a día", ha añadido antes de destacar que el programa hace que los participantes se sientan "acompañados, activos y protagonistas".

'Equipaje de experiencias' celebró su primera edición en Benidorm y nació con el objetivo que tiene la Diputación de Almería de fomentar la participación de las personas mayores en actividades de ocio y tiempo libre de carácter cultural.

A lo largo de sus cuatro ediciones se ha consolidado como uno de los programas sociales más valorados por los mayores de la provincia. Cada año incorpora mejoras, aumenta su participación y suma nuevas actividades que contribuyen a un envejecimiento "activo, saludable y emocionalmente enriquecedor".