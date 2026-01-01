El chico de 21 años fue apuñalado en Daoiz y Velarde tras recriminar a unos jóvenes por tirar petardos

SANTANDER, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El chico de 21 años apuñalado en el abdomen esta Nochevieja en Santander fue agredido en la calle Daoiz y Velarde de la ciudad tras una discusión por recrimimar a unos jóvenes por haber tirado petardos.

Lo ha detallado así la Policía Local, que en el momento del suceso, sobre las 5.00 horas, tenía desplegados agentes en la Plaza Pombo, donde fueron requeridos para trasladarse a Daoiz y Velarde.

Allí, un joven les informó que a un amigo suyo le habían agredido tras una discusión por recriminar a unos jóvenes haber tirado unos petardos.

Personados en el lugar, localizaron al herido, el chico de 21 años, que presentaba herida en la zona abdominal producida con un arma blanca.

Solicitaron una ambulancia del 061, que trasladó a la víctima al Hospital Valdecilla, donde fue intervenido quirúrgicamente de la herida. Según informó por la mañana la Policía Nacional, tras la atención en Urgencias y la posterior operación se encuentra estable.

Los agentes trataron de localizar por las inmediaciones al presunto agresor, que no ha podido ser localizado, ni tampoco el arma utilizada en la agresión.

Se han instruido diligencias judiciales por un supuesto delito de lesiones con arma blanca.