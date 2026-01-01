Bulgaria entra este 1 de enero en la zona euro

Bandera de Bulgaria en la fachada de la sede del Banco Central Europeo en Frankfurt - Helmut Fricke/dpa

MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

A partir de este 1 de enero Bulgaria el euro reemplaza oficialmente al lev como moneda nacional, con lo que se convierte en el 21º miembro de la eurozona en un paso calificado como "histórico" por el presidente búlgaro, Rumen Radev. El país vive una complicada situación política con un gobierno dimitido y los presupuestos prorrogados.

"La decisión de adoptar la moneda única europea ha sido una elección estratégica en un momento controvertido. La introducción del euro es el hito final de la integración de Bulgaria en la Unión Europea, un lugar que nos merecemos por los logros de nuestra cultura milenaria y las contribuciones civilizatorias de nuestro país", ha resaltado Radev en su discurso de Año Nuevo.

Sin embargo, se ha lamentado de que la adopción del euro haya sido aprobada sin un referéndumo. "Los gobernantes no quisieron escuchar a los ciudadadanos, uno de los síntomas dramáticos de la distancia entre la clase política y la gente que se confirmó en las masivas movilizaciones de todo el país", ha argumentado en referencia a las conocidas como protestas de la Generación Z.

Las protesas "castigaron la arrogancia de los gobernantes" con un pueblo harto de corrupción, inflación, arbitrariedades institucionales y "un modelo económico y político injusto". Radev ha destacado así que "el gran evento político de 2025 ha sido el consenso popular contra la mafia" política y ha emplazado a la población a "no repetir los mismos errores" en las próximas elecciones legislativas y a impulsar una regeneración política.

El pasado 11 de diciembre dimitió el gobierno tras las multitudinarias movilizaciones contra los presupuestos para 2026, que incluía subida de impuestos y un mayor endeudamiento para financiar el gasto público.

COLABORACIÓN FRENTE A LA TENDENCIA INTERNACIONAL

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha puesto de manifiesto por su parte que la entrada de Bulgaria en el euro es una prueba de la capacidad de Europa de colaborar en contra de las tendencias internacionales.

"El euro es un potente símbolo de lo que puede conseguir Europa cuando trabajamos juntos y de los valores comunes y la fuerza colectiva que podemos ejercer frente a la incertidumbre geopolítica global que afrontamos en este momento", ha planteado Lagarde.

También ha comentado el ingreso de Bulgaria la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha resaltado que ahora los búlgaros "podrán viajar y hacer más fácilmente los pagos". "Trae nuevas oportunidades para las empresas búlgaras para aprovechar las ventajas de nuestro mercado único común", ha apuntado.

La fachada de la sede del BCE en Frankfurt estará iluminada durante los primeros once días de 2026 con menciones a la adhesión de Bulgaria y celebrar "la integración y unidad de 358 millones de europeos que utilizan el euro como moneda", ha destacado el organismo en un comunicado sobre la inclusión de los más de seis millones de búlgaros.

El lev continuará siendo de curso legal durante el mes de enero, pero se podrán cambiar a tasa fija por euros en bancos y oficinas postales sin cargo adicional hasta el 30 de junio.