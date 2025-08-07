El 50º Rallye Costa de Almería será puntuable para el Campeonato de España

ALMERÍA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cartel del 50º Rallye Costa de Almería, que se celebrará los días 31 de octubre y 1 de noviembre, se ha presentado este jueves en la sala de prensa del Ayuntamiento como prueba puntuable para el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto-Recalvi (CERA Recalvi) y con coeficiente seis para el Campeonato de Andalucía de Rallyes de Asfalto.

La elección del lugar por parte del Automóvil Club de Almería es un homenaje al vigésimo aniversario de los Juegos del Mediterráneo Almería 2005, según han indicado la Diputación Provincial y el Ayuntamiento en una nota conjunta.

Por ese motivo también aparece la mascota Indalete en el cartel del Rallye, realizado por el diseñador onubense Eduardo Pérez Barroso, quien ha utilizado como paleta cromática los colores del logotipo del Rallye Costa de Almería presentado en la Gala ACA de este mismo año.

El concejal del Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Casimiro, ha afirmado que "para el Ayuntamiento es un orgullo poder apoyar una prueba tan emblemática como el Rallye Costa de Almería, que este año celebra nada menos que su quincuagésima edición".

"No hablamos solo de una competición automovilística: hablamos de un evento que forma parte de la historia deportiva de nuestra ciudad y de nuestra provincia", ha subrayado el edil 'popular'.

En esta línea, Casimiro ha explicado que "apostamos firmemente por la celebración de grandes eventos deportivos en Almería. No solo fomentan la práctica del deporte, sino que posicionan a nuestra ciudad como un referente en el calendario deportivo andaluz y nacional, generando un impacto directo en la economía local, el turismo y la proyección exterior de Almería".

"El pasado año más de 50.000 personas acudieron a Almería para asistir o presenciar eventos deportivos, cifra que este año queremos incrementar con eventos como este rallye", ha apostillado el concejal almeriense.

Por su parte, el vicepresidente y diputado de Deporte, José Antonio García, ha destacado que "el hecho de que esta edición esté incluida en el Campeonato de España suma un valor añadido que consolida aún más su prestigio".

"Este rallye es mucho más que una prueba deportiva: es una herramienta de vertebración territorial. Une la capital con más de 15 municipios y varias comarcas, llevando el deporte a todos los rincones de la provincia", ha subrayado.

Asimismo, el diputado provincial ha reconocido el papel de la Federación Andaluza de Automovilismo "por el esfuerzo que están realizando para dar visibilidad a Almería dentro del calendario autonómico, con pruebas variadas y de gran nivel que posicionan a nuestra provincia como un referente en el ámbito del motor en Andalucía".

El presidente de la Federación Andaluza, Manuel Alonso, ha valorado que "se trata del rallye más longevo de Andalucía y que forme parte del Campeonato de España es muy importante para la Federación Andaluza". A la vez, ha agradecido el apoyo institucional al considerar que "es clave que Diputación y ayuntamientos se comprometan con esta prueba".

DATOS TÉCNICOS

El presidente del Automóvil Club Almería, José Manuel López Collado, ha explicado los aspectos técnicos del rallye: "Es puntuable para el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto Recalvi (CERA Recalvi); Campeonato de Andalucía de Rallyes de Asfalto (CARA), incluyendo la especialidad de Regularidad y, por último, puntuable para el Campeonato Provincial de Automovilismo Trofeo Diputación Almería'25. Recalvi es el patrocinador principal del CERA y le da nombre al campeonato".

"La primera edición del Rallye se realizó en 1964, durante la feria de Almería y se denominó I Rallye Automovilista Almería Costa del Sol", ha explicado López Collado.

El presidente ha añido que "el Rallye Costa de Almería ha vuelto a ser puntuable para un campeonato de España 35 años después, siendo la última vez en 1990, en su XXIV edición, cuando el campeonato se denominaba Copa de España de Rallyes, siendo el ganador Francesc Ambudio, copilotado por Joaquim Anglada con un Volkswagen Golf II GTi 16V".

La salida del Rallye Costa de Almería está prevista para el viernes 31 de octubre y la llegada para el sábado 1 de noviembre, ambas en la capital, en principio desde el parque de las Almadrabillas. Los reagrupamientos y las asistencias se llevarán a cabo en el nuevo recinto ferial de Roquetas de Mar.

Los tramos cronometrados comenzarán la noche del viernes con Vícar. El sábado por la mañana se disputarán los tramos Vícar-Enix y Alhabia-Santa Fe de Mondújar, mientras que por la tarde se correrán los de Enix, Alboloduy y Ricaveral. Todos los tramos, excepto el de Vícar, se recorrerán en dos ocasiones.

El recorrido total del rallye suma 486,980 kilómetros, de los cuales 107,535 kilómetros son tramos cronometrados y 379,445 kilómetros son enlaces. Se trata de un reto "muy importante para el Automóvil Club de Almería como organizador y, al mismo tiempo, de un escaparate para la provincia, sus municipios y sus infraestructuras".