Un acto simultáneo en cuatro municipios de Almería reclama una "participación real" de las personas con discapacidad

Asistentes al acto institucional con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, celebrado en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM) ha celebrado este miércoles un acto institucional desarrollado de forma simultánea en cuatro municipios de la provincia de Almería, una acción que busca reclamar una "participación real" de las personas con discapacidad con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, conmemorado cada 3 de diciembre.

La cita ha tenido lugar por primera vez de manera coordinada en los municipios donde la entidad cuenta con asociaciones miembro, Vélez-Rubio con Asocodi y Huércal-Overa con Virgen del Río, así como en Cuevas del Almanzora con Amcal y Pulpí con la asociación La Esperanza, junto al resto de las 13 asociaciones integradas en la federación, que han representado a más de 10.000 personas con discapacidad en la provincia.

Con esta acción coordinada, la FAAM "refuerza su compromiso con el fortalecimiento del tejido asociativo" y la "participación real" de las más de 44.000 personas con discapacidad que viven en Almería, de las cuales más de 23.221 son mujeres, "quienes siguen afrontando barreras añadidas en su acceso a derechos, recursos y oportunidades", según ha señalado la institución provincial en una nota.

"La defensa de la inclusión no puede concentrarse solo en la capital. La igualdad debe sentirse en cada pueblo y en cada barrio de nuestra provincia", ha subrayado el presidente de la FAAM, Valentín Sola, quien durante su discurso también se ha referido a que es un día en el que "es vital proteger los derechos que ya se han conquistado ya que son derechos que tienen que ser vividos por las personas con discapacidad".

El vicepresidente de la Diputación de Almería Ángel Escobar ha subrayado el "compromiso firme" de la institución provincial "con la igualdad real y la inclusión en toda la geografía almeriense".

"Hoy hemos querido participar en la lectura del manifiesto del Día Internacional de la Discapacidad para seguir visibilizando las necesidades y preocupaciones del colectivo en nuestra provincia. Hemos avanzado gracias al trabajo incansable de las asociaciones, especialmente de FAAM, que ha sido un motor social decisivo, y nuestro mayor reto es desterrar la idea de que la discapacidad es sinónimo de desigualdad", ha declarado.

Por eso, "trabajamos para garantizar el empleo, la accesibilidad universal y la autonomía personal, eliminando tanto las barreras arquitectónicas como las mentales que la sociedad todavía impone".

"Desde la Diputación actuamos de forma transversal para igualar oportunidades en todos los municipios y construir una Almería más inclusiva, más igualitaria y, sobre todo, más solidaria", ha añadido Escobar.

La responsable del área de participación ciudadana del Hospital Universitario de Torrecárdenas, María Teresa Sánchez, ha sido la encargada de poner voz a este texto, que este año ha puesto el foco en "el papel crucial que tenemos como sociedad en la construcción de un modelo basado en los derechos, el respeto y la libertad de decisión de cada persona".

Una reivindicación que adquiere "especial relevancia" en un contexto en el que más de 4,38 millones de personas en España conviven con alguna discapacidad, el 58,6 por ciento mujeres, y en el que la igualdad real "continúa siendo una deuda social pendiente".

Entre las principales reivindicaciones se encuentran el impulso de políticas sólidas que "eviten cualquier retroceso en igualdad", especialmente en un contexto en el que se cumplen 40 años de España en la UE y se acerca el XX aniversario de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La accesibilidad es otra de las cuestiones reflejadas en el texto "como requisito básico para el ejercicio de derechos, garantizando la eliminación de barreras físicas, comunicativas, cognitivas y psicosociales".

Para finalizar, a través del manifiesto se ha solicitado una "participación real" de las organizaciones del movimiento de la discapacidad en el diseño y evaluación de todas las políticas públicas.

La delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha señalado que se trata de una jornada "en la que volvemos a reivindicar que una sociedad en Igualdad es posible, una sociedad inclusiva, en la que toda la población tenga los mismos derechos".

Martín ha recordado el "importante esfuerzo del Gobierno andaluz en materia de Discapacidad, y hay numerosos ejemplos que lo avalan". "La Junta va a destinar más de 1,1 millones de euros para impulsar el empleo de personas con discapacidad en Almería a través de ayudas dirigidas a los centros de formación. Este martes se publicaron en el BOJA y el plazo de estas ayudas se abrirá el 20 de enero y van dirigidas como he dicho a los centros de formación", ha apuntado.

Por su parte, la concejal de Familia del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, ha resaltado el "importante papel en la cohesión social que dibuja el tejido asociativo", el cual cuenta con el edificio Espacio Alma como "lugar neurálgico" de la discapacidad en la capital.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha destacado que en esta jornada "queremos reafirmar el compromiso del Gobierno de España con el desarrollo efectivo del renovado artículo 49 de la Constitución Española".

Martín ha subrayado que "se trata de un artículo que, gracias a un amplio consenso político y social, ha sido transformado para reconocer la dignidad inherente de las personas con discapacidad y garantizar su autonomía, su participación social y su igualdad real". Asimismo, ha resaltado "el gran trabajo de la FAAM tanto con las personas con discapacidad en Almería como por sus familias".