El actor Leo Harlem deja su huellas como homenajeado en el Festival Internacional de Cine de Almería

ALMERÍA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El humorista y actor Leo Harlem ha dejado este viernes impresas las huellas de sus manos en un molde enmarcado que en un futuro se colocará en un espacio del Auditorio Municipal Maestro Padilla como parte de los actos del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), que lo homenajea con Premio de Honor.

El actor ha estado acompañado por el director de Fical, Enrique Iznaola, y el concejal delegado del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, junto a un nutrido grupo de seguidores que, al terminar, han podido fotografiarse con él y saludarle.

Según informa la organización en una nota, Leo Harlem ha asegurado sentirse "muy satisfecho" del reconocimiento "porque me habéis recibido con mucho cariño y es un gusto estar en un palmarés donde están Loles León, José Mota o Santiago Segura".

El director de Fical ha recordado que este reconocimiento se creó hace tres años para reconocer a alguna personalidad del mundo del cine y la televisión, "abriendo así nuevas posibilidades a nuestro festival para reconocer a grandes profesionales sin necesidad de que hayan rodado en nuestra provincia" como ya se hace con el premio 'Almería, Tierra de Cine'.

Para 2025, Fical ha señalado a "una de las grandes estrellas del cine español contemporáneo", cuya presencia "contribuye sin duda al éxito de todas las películas en las que participa, a la postre algunas de las más taquilleras de la última década", según han asegurado.

Leo Harlem debutó con 'El club de la comedia' y poco a poco fue subiendo en popularidad a raíz de participar en programas como 'La hora de José Mota', 'Sé lo que hicisteis...', 'Se hace saber' o 'Zapeando'. En cine ha participado en grandes éxitos como 'Torrente', 'El mejor verano de mi vida', 'Superagente Makey', 'Vacaciones de verano', 'A todo tren' o la saga de 'Padre no hay más que uno'.

Recientemente ha anunciado su retirada de los escenarios y está inmerso en su gira de despedida.