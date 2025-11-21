Los actores valoran en Fical el talento para afrontar cualquier personaje: "Nadie se prepara para ser actor secundario"

ALMERÍA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los intérpretes Pedro Mari Sánchez, Juan Carlos Vellido, Pedro Casablanc y Eva Almaya han abordado este viernes el valor del talento y el carisma interpretativo como claves para abordar cualquier personaje en una producción audiovisual por encima de la extensión del papel que se tenga que interpretar en una mesa redonda donde han abordado el perfil del actor secundario.

"Nadie se prepara ni quiere ser actor o actriz secundario o de reparto", ha manifestado Vellido durante el coloquio moderado por el presentador Moisés Rodríguez, quien ha planteado cómo se llega a ser actor secundario o actor de reparto en el cine o la televisión. Para el actor, "lo importante es saber gestionar la carrera de uno, saber gestionar la frustración que supone el no conseguir, por ejemplo, papeles protagonistas".

Más allá de este aspecto, Pedro Mari Sánchez se ha mostrado contundente al aseverar que en cuanto al mundo del arte "no hay actores secundarios" sino papeles "más extensos o menos", ya que lo importante es hallar personajes "ricos y con enjundia" con los que tener la "oportunidad de demostrar" una buena interpretación.

No obstante, ha reconocido que hay actores y actrices que muestran "unas características especiales" que les permiten "llevar toda una película adelante" en su papel protagonista al contar con "suficiente carisma", si bien este mismo aspecto también hace brillar a intérpretes con papeles más pequeños que han destacado a lo largo de su carrera con interpretaciones breves como Chus Lampreave, Florinda Chico o Rafaela Aparicio.

Más prágmatica se ha mostrado la actriz y productora Eva Almaya, quien ante una profesión con altos niveles de desempleo ha destacado que "lo importante es trabajar". "Uno no va por ahí diciendo 'o me llaman para ser protagonista o nada' porque lamentablemente hay muy poco trabajo en esta profesión", ha considerado.

Con ello, cree la actriz que "hay veces que un secundario o un personaje de reparto puede ser más enriquecedor y más interesante que el mismo protagonista" si se trabaja correctamente.

"Todo el mundo que se dedica a la interpretación, su ambición y su sueño es tener personajes en los que poder (...) vivir y desarrollar el trabajo, porque no olvidemos que hacer personajes secundarios muchas veces es muy amargo", ha añadido Juan Carlos Vellido durante el debate, en el que se ha apuntado el trasiego que un actor secundario puede vivir al participar de varios rodajes a la vez con pequeños papeles.

Sobre este aspecto, Pedro Casablanc ha reconocido que una de las ventajas del protagonista con respecto a los secundarios radica en la integración en los equipos de rodaje. "Cuando uno llega un día y entra a hacer su papel, lo normal es que te sientas cohibido y un poco desplazado por crees que no estás a la altura. Es una de las desventajas", ha dicho sobre la irrupción de los actores de reparto en los sets de rodaje.

En cualquier caso, todos ellos han coincidido en que contar con un elenco experimentado de actores y actrices puede hacer despuntar incluso al intérprete principal más inexperto. "Es una fortuna tremenda para un actor tener un reparto a su lado que le haga brillar y que le haga destacar", han valorado.