La actriz Adriana Ugarte reflexiona sobre su profesión: "Ningún éxito merece que dañemos nuestra salud emocional"

La actriz Adriana Ugarte junto a su estrella en el Paseo de la Fama de Almería como premio 'Almería, tierra de cine'. - MARIAN LEON - EUROPA PRESS

ALMERÍA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actriz Adriana Ugarte ha destacado este viernes la importancia de proteger el equilibrio personal en una profesión de alta exigencia al afirmar que "ningún éxito y ningún reconocimiento merecen que dañemos nuestra salud emocional", durante la presentación previa al descubrimiento de su estrella en el Paseo de la Fama con motivo del premio 'Almería, tierra de cine' del XXIV Festival Internacional de Cine de Almería (Fical).

La intérprete ha señalado que rodajes de larga duración, como 'El tiempo entre costuras', le han enseñado a "conocer los límites como profesional", al recordar que fue "la primera vez que rodaba un proyecto durante ocho meses, rodando el 99,9 por ciento".

Ugarte ha insistido en la necesidad de "echar el freno cuando empezamos a notar la luz ámbar" y de reservar espacios para "volver a tu tierra, tomar contacto con quién eres, con tu familia, con tu ancla". Durante su intervención, se ha mostrado visiblemente emocionada al asumir que su nombre quedará inscrito en una estrella "para siempre" en el entorno en el Paseo de la Fama de Almería.

Su debut en cine llegó con 'Cabeza de perro', de Santiago Amodeo, una interpretación que le valió una nominación al Goya y que marcó el inicio de una trayectoria que desde entonces se ha consolidado tanto en cine como en televisión.

A partir de aquel papel, Ugarte has encadenado trabajos en títulos como 'Julieta', 'Palmeras en la nieve', 'Durante la tormenta' o 'Lobo feroz', además de participar en series como 'La señora', 'Hache', 'Parot' y 'El tiempo entre costuras', cuya continuación rodará entre noviembre y mayo de 2026. Al repasar ese recorrido, la actriz ha afirmado que cada personaje "me ha hecho mejor ser humano".

En este sentido, ha explicado que cada proyecto le ha permitido ampliar su mirada y "cuestionar prejuicios", al ser un oficio que obliga a desmontar estructuras internas y a situarse en lugares personales que no siempre resultan cómodos. "Te empuja necesariamente a hacer un ejercicio de empatía y de desnudez que te vuelve más blandito, más agudo", ha expresado.

Sobre su vínculo con la provincia, ha recordado su paso por Almería durante el rodaje de 'Heridas', filmada en San José y La Isleta del Moro. La actriz madrileña ha reconocido además que trabajar en la provincia le ha hecho sentirse "muy a gusto" y ha descrito el territorio como un lugar con "muchísima riqueza" y un magnetismo que "actúa como imán".

Ugarte suma en esta edición de Fical un lucero más, a la constelación del entorno del Teatro Cervantes, de la que ya forman parte otras figuras del cine español como Luis Tosar, Elena Anaya, Victoria Abril, Verónica Sánchez o Javier Cámara, así como otras internacionales, entre ellas Terry Guilliam, Sofía Loren o Max Von Sydow.

La intérprete recibirá el galardón esta noche en la gala de inauguración del festival, prevista a las 20,30 horas en el Auditorio Maestro Padilla.